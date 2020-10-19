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Cumhurbaşkanlığından, vatandaştan belge istemeyin yazısı

Cumhurbaşkanlığından, vatandaştan belge istemeyin yazısı
 19 Ekim 2020 15:18
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Cumhurbaşkanlığından, vatandaştan belge istemeyin yazısı

Cumhurbaşkanlığı e-devletten alınabilen belgeler için vatandaştan ayrıca fotokopi veya asıl hiç bir belgenin istenilmemesine yönelik talimatı tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdi
Memurlar.Net
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