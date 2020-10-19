Virüse dirençli 0 kan grubu için bir araştırma daha
|19 Ekim 2020 15:50
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Danimarka'da yürütülen bir araştırmada bilim adamları, bazı kan gruplarının diğerlerine göre korona virüse (Covid-19) daha dirençli olduğunu tespit etti.
Aarhus Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir ortak araştırmada, Covid-19'a direnme şansı daha yüksek olan bir kan grubu tespit etti. Araştırmada, 470 bin Danimarkalıya Covid-19 testi yapıldı. Testlerin sonucunda bilim insanları, 0 kan grubunun A, B ve AB gruplarına göre Covid-19'a yakalanma ihtimalinin yüzde 13 daha düşük olduğunu tespit etti. Bilim insanları, 0 kan grubunun sahip olduğu direncin sebebini bulmak için araştırmalarına devam edeceklerini açıkladı.
Aarhus Üniversitesi Hastanesi Doktoru Lars Ostergaard, "Bunlar, virüs ile kan grupları arasında bir bağlantının olduğunu gösteren çok heyecan verici sonuçlar. Bu konu hakkında daha çok şey öğrenmeliyiz" ifadelerini kullandı. Güney Danimarka Üniversitesi Hastanesi Profesörü Torben Barington, "Henüz direncin sebebini bilmiyoruz. Ancak diğer bulaşıcı hastalıklardan bildiğimiz üzere, kan grubu ile enfeksiyon kapmak arasında bir bağlantı olabilir" ifadelerini kullanarak, yürütülen araştırma hakkında görüşlerini aktardı.
Şu ana kadar yürütülen araştırmalara bakıldığında, bazı kan gruplarının hastalıklara karşı farklı tepkiler gösterdiği kaydedilmişti. Danimarka'da yürütülen araştırma, Covid-19 ile mücadelede ve aşı geliştirmelerinde büyük bir rol oynuyor.
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