Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 eski öğretmen tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalanan meslekten ihraç edilmiş 2 eski öğretmen tutuklandı
|19 Ekim 2020 16:03
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Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalanan meslekten ihraç edilmiş 2 eski öğretmen tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Enez ilçesi yakınlarında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde bulunan eski öğretmenler B.D. ve İ.D. hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında arama kaydı bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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