Yapılan son ankete göre MHP ve İyi Parti barajı geçemiyor
|19 Ekim 2020 16:03
|+Aa- Yazdır
Muhalefetten gelen erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını söyleyerek tartışmaları noktalamıştı.
Tartışmalar gündemdeyken seçmenin nabzını tutan Optimar Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Ekim 2020 anketini gerçekleştirdi.
Sonuçları, Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, Twitter hesabından paylaştı.
"BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA.."
Ankete katılanlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.
Ankette, AK Parti'nin yüzde 41,4 oranıyla ilk sırada yer aldığı görüldü.
CHP ise yüzde 23,8 ile her zamanki oy oranına ulaştı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin oy oranı ise yüzde 10,5 seviyesinde.
Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP, yüzde 9,5 oranını elde etti.
İyi Parti yüzde 9,3 oy oranında kalırken, DEVA Partisi yüzde 1,5, Gelecek Partisi ise yüzde 1 seviyesinde kaldı.
CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50'Yİ AŞIYOR
Sonuçlarda, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ile MHP'nin yüzde 50 bandını geçtiği de dikkatlerden kaçmadı.
SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE;
AK PARTİ - 41,4
CHP - 23,8
HDP - 10,5
MHP - 9,5
İYİ PARTİ - 9,3
DEVA PARTİSİ - 1,5
GELECEK PARTİSİ - 1,0
BBP - 0,7
Y. REFAH - 0,4
VATAN PARTİSİ - 0,1
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mazbatasını aldı
19 Ekim 2020 16:41
|'İnşallah Karadeniz'deki gibi bir keşfi Doğu Akdeniz'de yakalayabiliriz'
19 Ekim 2020 16:28
|Fahrettin Altun: Kıbrıs Türklerinin milli iradesine saygı duyun
19 Ekim 2020 16:23
|2021 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor
19 Ekim 2020 15:01
|İlham Aliyev, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
19 Ekim 2020 14:24
|'Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık'
19 Ekim 2020 13:12
|TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan savaş suçu işliyor
19 Ekim 2020 10:17
|'Bu seçimlerin kazananı, tüm Kıbrıs Türkleri olmuştur'
19 Ekim 2020 10:14
|Denizli Valisi'nin alması gereken 5 kurs
19 Ekim 2020 09:56
|Hayvana eziyet edene 2 yıl hapis cezası
19 Ekim 2020 09:12