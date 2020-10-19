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Yapılan son ankete göre MHP ve İyi Parti barajı geçemiyor

Bu pazar genel seçim olsa anketinde, AK Parti zirvede tutunurken barajı sadece 3 parti geçebildi.
 19 Ekim 2020 16:03
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Yapılan son ankete göre MHP ve İyi Parti barajı geçemiyor

Muhalefetten gelen erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını söyleyerek tartışmaları noktalamıştı.

Tartışmalar gündemdeyken seçmenin nabzını tutan Optimar Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Ekim 2020 anketini gerçekleştirdi.

Sonuçları, Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, Twitter hesabından paylaştı.

"BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA.."

Ankete katılanlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.

Ankette, AK Parti'nin yüzde 41,4 oranıyla ilk sırada yer aldığı görüldü.

CHP ise yüzde 23,8 ile her zamanki oy oranına ulaştı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin oy oranı ise yüzde 10,5 seviyesinde.

Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP, yüzde 9,5 oranını elde etti.

İyi Parti yüzde 9,3 oy oranında kalırken, DEVA Partisi yüzde 1,5, Gelecek Partisi ise yüzde 1 seviyesinde kaldı.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50'Yİ AŞIYOR

Sonuçlarda, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ile MHP'nin yüzde 50 bandını geçtiği de dikkatlerden kaçmadı.

SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE;

AK PARTİ - 41,4

CHP - 23,8

HDP - 10,5

MHP - 9,5

İYİ PARTİ - 9,3

DEVA PARTİSİ - 1,5

GELECEK PARTİSİ - 1,0

BBP - 0,7

Y. REFAH - 0,4

VATAN PARTİSİ - 0,1
Memurlar.Net
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