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Emekli polise gelen, 4 bin liralık fatura şaşkına çevirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Hasan Baykal, evine gelen 3 bin 944 lira tutarındaki doğalgaz faturasını görünce şaşkınlık yaşadı
 19 Ekim 2020 16:03
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Emekli polise gelen, 4 bin liralık fatura şaşkına çevirdi

Turgutlu'nun Altay Mahallesi'nde yaşayan emekli polis Hasan Baykal, aylık ortalama 70-80 lira ödediği doğalgaz faturasının, 2 aylık döneme karşılık 3 bin 944 lira 52 kuruş geldiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Faturayı gördüğü ilk anda korktuğunu ve bir yanlışlık olabileceğini düşündüğünü belirten Hasan Baykal, "Bu sabah dışarıya çıktığımda kapıda doğalgaz faturasını görünce hayatımın şokunu yaşadım. Hala faturanın şaşkınlığı içindeyim. Evime yazılan doğalgaz faturası 3 bin 944 Türk lirası. Bir evde bu şekilde doğalgaz kullanımının olması imkansız. Normalde aylık 70-80 lira olması gereken faturanın bana bu şekilde gelmesini anlayamadım. Sayacın yanlış okunduğunu düşündüm" dedi.

"ENDEKS RAKAMLARI YANLIŞ GİRİLMİŞ"

Gün içinde söz konuyu doğalgaz şirketine giderek şikayetini yetkililere aktardığını belirten Baykal, "Faturada endeks rakamlarının yanlış girildiğini söylediler. En kısa sürede durumu düzeltecekleri sözünü verdiler. Mağduriyetimin bir an önce giderilmesini bekliyorum" diye konuştu.
DHA
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