Denizli'de FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı
|19 Ekim 2020 16:17
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Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, örgütsel amaçlı ankesör ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları değerlendirilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Esnaf oldukları öğrenilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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