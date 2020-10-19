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Altın ve Gümüş ciddi bir ralli yaşayacak

ABD merkezli finans devi Citi Research, bugün yayınladığı raporda altın ve gümüş fiyatında gelecek 12 ayda güçlü bir ralli yaşanmasının beklediğini bildirdi. Gram altın geçtiğimiz haftalarda rekor kırmış ve 490 liranın üzerini test etmişti.
 19 Ekim 2020 16:34
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Altın ve Gümüş ciddi bir ralli yaşayacak

Altında hareketlilik sürerken dünya finans devi Citi'den 2021 fiyatları ile ilgili tahminler geldi. Altın fiyatının 2020 yılı sona ermeden rekor seviyeye yükseleceğini öngören Citi, temel senaryosunda 2021 yılında ortalama altın fiyatının 2.275 dolar/ons olacağını tahmin etti.

Gümüş fiyatının gelecek 12 ayda yüzde 70 civarında yükselerek 40 dolar/ons seviyesini göreceğini öngören Citi, paladyum fiyatının 2021 yılı ortasına kadar 2.800 dolar/ons seviyesine ulaşmasını ve 2021 yılında ortalama fiyatın 2.650 dolar/ons olmasını beklediğini vurguladı.

Platin piyasasında ise 2021 yılında daha büyük arz fazlası bekleyen Citi, bununla birlikte yatırım amaçlı talebin etkisi ile piyasanın sıkılaşmaya devam edeceğini ve 2021 yılı sonunda platin fiyatının 1.100 dolar/ons seviyesine ulaşacağını da tahmin etti.

19 Ekim güncel altın fiyatları

Gram 486 TL

Çeyrek altın 795 TL

Yarım altın 1589 TL

Reşat altın 3200 TL

Altın ons 1912 dolar

Cumhuriyet altını 3167 TL
Memurlar.Net
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