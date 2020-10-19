159 Okul taşıtı trafikten men edildi
|19 Ekim 2020 16:54
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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, yüz yüze eğitimin kademeli olarak belirli sınıf seviyelerinde başlamasının ardından ülke genelinde 12-16 Ekim'de okul servis araçları ve şoförlerine yönelik yoğunlaştırılmış denetim gerçekleştirildiği belirtildi.
Toplam 30 bin 260 okul servis aracının denetlendiği belirtilen açıklamada, "168 sürücü/aracın Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uymadığı, 63 aracın yetkisiz/izinsiz taşımacılık yaptığı, 72 aracın fazla öğrenci taşıdığı tespit edildi. 159 araç trafikten men edildi. Toplam 1997 trafik kural ihlali tespit edilerek idari yaptırım uygulandı. Türk Polis Teşkilatı olarak eğitim-öğretim dönemi boyunca çocuklarımızın trafik güvenliğine yönelik bu denetimlerin planlı ve periyodik olarak kararlılıkla yürütüleceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Okul Servis Araçları Denetimi gerçekleştirildi.Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) October 19, 2020
Ayrıntılı bilgi için; https://t.co/VotkO9cJxO pic.twitter.com/2FcV4QAU8j
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