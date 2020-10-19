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Maskeniz sahte mi gerçek mi? Hemen öğrenin...

Tanesi 70 kuruştan satılan koronavirüs maskelerinin bir çoğu standart dışı. Peki kullandığınız maskenin 3 katlı cerrahi maske olduğunu nasıl anlayacaksınız? İşte bunun için TÜBİTAK'ın geliştirdiği ÜTS uygulamasını indirip kullanabilirsiniz
 19 Ekim 2020 16:56
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Maskeniz sahte mi gerçek mi? Hemen öğrenin...

Koronavirüse karşı maske ve mesafe önemli. Satın aldığınız maskenin 3 katlı cerrahi maske olması ve tıbbi şartlara uygun üretilmiş olması gerekiyor. Bunun dışındaki maskeler koronavirüse karşı etkin bir koruma sağlamıyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte gelir kapısına dönen maskelerin bir çok çeşidi piyasada. Tıbbi koşullara uygun üretilenler kadar merdiven altı üretim maskeler de piyasada.

Peki satın aldığımız maskenin koronavirüse karşı gereken korumayı sağlayacak özelliklerde olup, merdiven altı bir ürün olmadığını nasıl anlayacaksınız? Bunun için TÜBİTAK'ın geliştirdiği ÜTS (Ürün Takip Sistemi) mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Cep telefonunuza indireceğiniz Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulaması sizlere satın aldığınız maskenin bilgilerini veriyor. Maskenin üretim yeri, kullanım şekli, nasıl ve nerede üretildiği barkod taraması ile ortaya çıkıyor.

ÜTS uygulaması indir

Bunun için öncelikle iPhone kullanıyorsanız Apple Store'dan ÜTS uygulamasını cebinize indirmeniz gerekiyor. İndirmek için buraya tıklayın

Android telefon kullanıyorsanız uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Maskenizi nasıl kontrol edeceksiniz?

Uygulamayı cep telefonunuzda açtığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran geliyor. Uygulama kameranıza erişim izni istediğinde bu izni verin.

Kamera ile tara seçeneğine tıklayıp satın aldığınız maskenin kutusu üzerinde bulunan barkodu okutun. Bu işlemi yaptığınız anda ekranınıza söz konusu maskenin kayıtlı bir ürün olup olmadığı, içeriği, menşei, üreticisi gibi tüm bilgiler geliyor.

Şayet barkod okuttuğunuzda ekranınıza ürüne dair bilgiler gelmiyorsa satın aldığınız maske merdiven altı bir ürün demektir ve kullanmamanız gerekir.

Tüm ürünleri takip edebilirsiniz

ÜTS uygulaması ile sadece maskelerinizi değil, satın aldığınız tüm ürünleri takip edebiliyorsunuz. Şayet ürünle ilgili bir sorun varsa bunu uygulama üzerinden bildirebiliyorsunuz.

Memurlar.Net
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