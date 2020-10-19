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Kanser tedavisi için geldiği İstanbul'da kazada öldü

Ankara'dan İstanbul'a kanser tedavisi için gelen bir kişi, Küçükçekmece'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameralarına da yansıdı
 19 Ekim 2020 17:03
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Kanser tedavisi için geldiği İstanbul'da kazada öldü

Ankara'dan İstanbul'a kanser tedavisi için gelen bir kişi, Küçükçekmece'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kanser tedavisi için Ankara'dan İstanbul'a oğlunun yanına gelen mali müşavir İlhan Bekçi'ye(54) Halkalı'da otomobil çarptı. Çarpanın şiddetiyle Bekçi, havada takla atıp yere savruldu. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralı Bekçi'nin oğlu hemen babasının yanına koşup çevredekilerden yardım istedi. Yoldan otomobili ile gecen hemşire durup yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralıyı ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kanser tedavisi gören İlhan Bekçi hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayı gören Esra Altuntaş, "Beyaz otomobil yol kenarında yürüyen iki kişiden birisine çarptı. Adam yuvarlandı. Bankamatiğin önüne düştü. Tesadüf, olay yerinde hemşire varmış. Müdahale etmiş. Adamın bir anda bilinci gitti. Ankara'dan tedavi için İstanbul'a gelmiş. Bizim bu sitenin önünde sürekli kaza oluyor. Acilen bir önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

Kazanın ardından polis ekipleri İlhan Bekçi'nin ölümüne neden olup kaçan sürücü S.B.yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
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