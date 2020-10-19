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İki ilden yeni karantina haberleri geldi

Adıyaman ve Ardahan'da bazı yerleşim yerlerinde koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine karantina kararı alındı
 19 Ekim 2020 17:15
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İki ilden yeni karantina haberleri geldi

ARDAHAN

Ardahan'ın Damal ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Eskikılıç köyünde, Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Karantinaya alınan köyde jandarma ekipleri önlem aldı, köyün giriş ve çıkışı kapatıldı.

ADIYAMAN

Adıyaman'da 101 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 101 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda, farklı mahallelerdeki 101 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Anadolu Ajansı
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