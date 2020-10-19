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MEB'den, kantinlerin açılmasına ve kiralarına dair yazı

MEB okul kantinlerinin 19 Ekim'den itibaren açılacağını belirtti.
 19 Ekim 2020 17:37
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MEB'den, kantinlerin açılmasına ve kiralarına dair yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, kapalı olan okul kantinlerinin 19 Ekim'den itibaren açılacağını belirtti.

Bakanlıktan yazılan resmi yazıda ayrıca okul kantin kiralarının nasıl belirleneceğine dair açıklamalara yer verildi.

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Memurlar.Net
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