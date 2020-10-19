MEB'den, kantinlerin açılmasına ve kiralarına dair yazı
MEB okul kantinlerinin 19 Ekim'den itibaren açılacağını belirtti.
|19 Ekim 2020 17:37
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