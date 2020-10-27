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Devlet Personel Başkanlığı görüşlerine nereden ulaşılacak?

1960 yılında 160 sayılı Kanunla kurulan Devlet Personel Başkanlığı 9 Temmuz 2019 da kapandı. Böylece kamu personel sistemi ve devlet teşkilatı alanında ellidokuz yıllık birikim ve deneyim neredeyse bir anda yok oldu.
 27 Ekim 2020 10:09
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Devlet Personel Başkanlığı görüşlerine nereden ulaşılacak?

Kapatılan Devlet Personel Başkanlığının görevleri Çalışma Genel Müdürlüğüne verildi. Mülga Başkanlık bugün itibarıyla bir genel müdür yardımcısı idaresinde görevlerini yerine getirmeye çalışıyor.

Yeni dönemde kurumlar günden güne karmaşık bir hale gelen kamu personel mevzuatının uygulanması konusundaki tereddütlerini AÇSH Bakanlığına iletmekte, Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan cevaplar Bakan adına genel müdür imzasıyla cevaplanmakta. Personel mevzuatımız gerkçekten çok karmaşık bir hal aldı. 4B sözleşmeliler, 3 artı 1 sözleşmeliler, idari hizmet sözleşmeliler, taşarondan kadroya geçen işçiler, 4C'den 4B'ye geçenler, üst yönetici atamalarındaki yeni sistem, yeni kadro rejimi mevzuat anlamındaki karmaşıklığın, görev, yetki ve sorumlulukları tam anlamıyla belirlenmemiş kurumların varlığı organizasyonel anlamdaki dağınıklığın bir göstergesi. Geçmişte Başbakanlık, BÜMKO ve Devlet Personel Başkanlığı bir araya gelerek kamu personel sistemine ilişkin konulara yön verebilirken bugün Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Ofisinin ortak bir masa etrafında toplanması gerekli.

Gerek kamu kurumları gerekse kamu personelinin personel mevzuatının uygulanmasında karşılaştıkları sorunların çözümü bağlamında Devlet Personel Başkanlığı mütalaaları önemli bir kaynaktı. Kurum internet sitesine konulan görüşler benzer konularda görüş sorulmasını da engelliyordu. Böylece şeffaflık sağlanmakta, zaman ve kaynak tasarrufu sağlanmaktaydı. Günümüzde artık www.dpb.gov.tr adresi erişime kapalı ve Bakanlık internet sitesine yönlendiriliyorsunuz. Bakanlık sitesinde de görüşler yer almıyor.

Bakanlığımızın bir an önce bu konuya el atması, eski dönemdeki ve yeni dönemde verilen görüşleri internetten yayınlaması gerekiyor. Böylelikle hem kurumlar hem kamu personeli hem de kamu personeli olmaya aday vatandaşlar bakımından önemli bir ihtiyaca cevap verilecek, uygulama birliği sağlanacak, gereksiz yazışmalar bir nebze de olsa azalacak.
Memurlar.Net
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