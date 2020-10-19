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İnşaat alanından poşet içerisinde kafatasları çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir inşaat alanında yağmur nedeniyle toprakta oluşan göçüğü düzeltmek isteyen işçiler, poşet içerisinde 3 kişiye ait olduğu tahmin edilen kafatası ve insan kemikleri buldu
 19 Ekim 2020 18:51
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İnşaat alanından poşet içerisinde kafatasları çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir inşaat alanında yağmur nedeniyle toprakta oluşan göçüğü düzeltmek isteyen işçiler, poşet içerisinde 3 kişiye ait olduğu tahmin edilen kafatası ve insan kemikleri buldu.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında dün yağan yağmur sonrası toprakta çökme meydana geldi. Sabah inşaat alanına gelen işçiler, göçen kısmı düzeltirken poşet içerisinde insan kemikleri ve kafatasları buldu. İşçilerin emniyet ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

"Bulunan kemikler yakın tarihe ait çıktı"

Kemiklerin poşet içerisinde olması sebebiyle olayın cinayet olabileceği düşünülürken, olay yerinde inceleme başlatıldı. Polis, ilk incelemelerin ardından poşet içindeki kemiklerin kaç yıllık olduğunu öğrenmek amacıyla Müze Müdürlüğü'nden uzman personel talep etti. Olay yerine gelen müze yetkilisi, yaptığı ilk incelemede kemiklerin ve kafataslarının yakın tarihe ait olduğunu belirledi. Kemikler ve kafatasları incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"Poşet içerisinde kemikler varmış"

Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, "Arkadaşlar inşaat kazısından ceset çıktı dediler. Ceset değilmiş, eskiden kalmış insan kemikleri ve kafatasları çıkmış. Üç dört parça halinde poşet içindeymiş. Olay yeri ekipleri yaptıkları incelemenin ardından poşetleri götürmüş" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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