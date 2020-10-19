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Uzmanından cep telefonlarının klonlanma uyarısı

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim üyesi, dijital iletişim araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, cep telefonlarının klonlanması konusunda uyarılarda bulundu. Son dönemlerde fiyatlardaki artış nedeniyle vatandaşların ikinci el ya da düşük maliyetli telefonlara yöneldiklerini, bunun da kaçakçıların iştahını kabarttğını söyleyen Doç.. Dr. Kırık, "15 haneli kimlik kodu IMEI telefonun kimliği demektir. O nedenle ister yeni telefon ister ikinci telefon alırken çok dikkat etmeli ve mutlaka IMEI sorgulanmalıdır. Kaçak yollarla ülkemize giren telefonlar klonlanıyor" dedi.
 19 Ekim 2020 19:13
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Uzmanından cep telefonlarının klonlanma uyarısı

Klonlanmış telefonları kullananlara bir süre sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan( BTK) mesajlar geldiğini söyleyen Kırık, "O zaman telefonunuzun klonlandığını öğreniyorsunuz. Satış işlemi yapıldıktan sonra bir de faturalı değilse iş işten geçmiş oluyor ve telefonunuz klonlandığı için kullanım dışı kalabiliyor. Telefon alınırken mutlaka faturalı ve bilindik yerden alınmalı." diye konuştu. Doç. Dr. Kırık, klonlanmış telefonların suç işleyen kişi yada kişilerin eline geçmesi halinde, gerçek IMEI sahiplerinin suçlu duruma da düşebileceğini, çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Kırık, telefonlar arıza yaptığında da mutlaka yetkili teknik servise ya da çok güvenilir bir tamirciye götürülmesinin, IMEI'nin başka ellere geçmemesi açısından doğru olduğunu söyledi.

TELEFON KUTULARINDA BULUNAN IMEI KISMINI MUTLAKA İMHA EDİN

Kınık, birinci el telefon alımları için de "Bu telefonların kutularında IMEI numarası yapışık oluyor. Onları da mutlaka ya yırtmalı yada kalemle belli olmayacak derecede karalamalıyız. Eğer bunu yapmayıp gelişi güzel yerlere koyar ya da atarsak bu kişilerin eline geçtiğinde büyük sıkıntı olabilir. Adınıza kayıtlı bu telefon IMEI başka bir telefona klonlandığında fatura sahibi sıkıntı doğurabilir. Yani IMEI numarası TC kimlik numarası anlamına geliyor. Yani TC kimlik numarasını nasıl koruyorsak telefon IMEI' lerini de öyle korumalıyız" diye konuştu.
DHA
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