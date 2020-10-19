1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nin iç limanı, zamanla denizle bağlantısı kesilince göle dönüştü. Dış limandan birçok ülkeye ihraç edilerek antik kentin zenginleşmesini sağlayan granit sütunların deniz içerisindeki kalıntıları ise günümüze kadar ulaştı. İç liman, kalp şeklindeki pembe gölü, dış liman ise, boyları 12 metreye, ağırlıkları 50 tona kadar ulaşan granit sütunlarıyla turizme katkı sunmaya devam ediyor.
 19 Ekim 2020 19:30
+Aa- Yazdır
Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor

Alexandria Troas Antik Kenti'nin ticaret merkezi olarak uzun süre hizmet eden 2 bin yıllık iç limanı, dış liman ile bağlantısı zamanla ortadan kalkınca göle dönüştü. Zamanla da doğa koşullarına bağlı olarak suyun çekilmesi ile kalp şeklini aldı. İçerisindeki tuzlu suyun yılın belli dönemlerinde pembe renge bürünmesiyle 2 bin yıllık antik liman, bugün dünya üzerinde bilinen ve pembe renge sahip 8 gölden birisi haline geldi. İç liman, günümüzde kalpli pembe göl olarak, antik kentin zenginleşmesinde en önemli etken olan dev granit sütunların ihraç edildiği dış liman da deniz içerisindeki kalıntılarıyla turizme katkı sağlıyor.

Dış limandan gemilerle birçok ülkeye ihraç edilen boyları 12 metreye, ağırlıkları ise 50 tona kadar ulaşan granit sütunlardan bazılarını bölgede halen görebilmek mümkün. Özellikle, dış liman bölümünde, deniz içerisinde 2 bin yıllık granit sütun kalıntıları dikkat çekiyor. Bir bölümü suyun dibinde olan granit sütunlardan dik duranları ise deniz üzerinde görülebiliyor. Her akşam Kuzey Ege Denizi'nden batan güneşin ortaya çıkardığı muhteşem manzara ile bütünleşen deniz içerisindeki granit sütunlar, ziyaretçileri cezbediyor. Birçok kişi deniz içerisinde 2 bin yıllık sütunlar arasında yüzerek günü geçirdikten sonra, akşam vakti de gün batımı manzarasıyla birlikte sütunların üzerinde ve aralarında çekildikleri fotoğraflarla bu anları ölümsüzleştiriyor.

Alexandria Troas Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, iç ve dış limanın yalnızca antik kent için değil, aynı zamanda Kuzey Ege için önemli ticaret merkezlerinden olduğuna dikkat çekerek, o dönem uzunlukları 12 metre, ağırlıkları 50 tonun üzerinde olan granit sütunların çok sayıda ülkeye ihraç edildiğini söyledi. Öztepe, "Prehistorik dönemle başlayan insan ve deniz ilişkisi Bronz Çağı ile birlikte gemilerin yapılması süreciyle bir ticari anlama dönüşmeye başlıyor ve bu ticari ilişki günümüze kadar evrilerek gelişim kaydediyor. Bu ticaretin karalarda ulaştığı nokta ise antik limanlar. Bu antik limanlar giderek büyüyor ve Roma Çağı'nda çok daha büyük boyutlara ulaşıyor. Bir süredir kazılarını yürütmekte olduğumuz Alexandria Troas Antik Kenti'nin de bugün Kuzey Ege'de bilinen önemli Roma yerleşimlerinden ve limanlarından bir tanesi olduğunu görüyoruz" dedi.

"Günümüze kadar ulaşan kalıntılar denizin üzerinde ve suyun altında izlenebiliyor" diyen Öztepe, şöyle konuştu:

"Antik kentin limanı, iç ve dış limandan oluşuyor. Alexandria Troas'ın limanını bu dönemde önemli kılan ve kentin büyümesine katkı sağlayan en önemli unsur, bu limandan gerçekleştirilen ticarettir. Antik kentin 10 kilometre kadar gerisindeki Çığrı Dağı etrafındaki granit yataklarından elde edilen devasa sütunlar buradan Batı Akdeniz ülkelerine, İspanya, Tarragona, İtalya, Yunanistan, Anadolu'nun Batı kıyıları, Kıbrıs Adası, Doğu Akdeniz kıyılarına kadar ihraç edilmiş ve kent bu anlamda büyük bir ekonomik güç kazanmış. Limanı önemli kılan bir unsur da İncil'de anlatımı olan Azis Pavlus'un, burada M.S. 1'inci yüzyılda ikinci ve üçüncü gezileri sırasında bu limanı kullanmış olmasıdır. Bugün artık antik dönemdeki önemini, eski ticari faaliyetlerini görme şansımız yok ama özellikle iç liman kısmı günümüzde ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Eylül ayı sonu ve ekim ayı başlarında kalp şeklindeki gölün pembe rengi alması nedeniyle ilginin günümüzde artarak devam ettiğini görüyoruz."

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu ilde 65 yaş üstü vatandaşlar semt pazarına giremeyecek
19 Ekim 2020 18:45		 Kanuni sondaj gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda
19 Ekim 2020 17:25
Kültür ve Turizm Müdürü koronavirüse yakalandı
19 Ekim 2020 15:59		 Hitler'in kayıp denizaltısı Sakarya'da görüntülendi
19 Ekim 2020 15:44
Sondaj çalışmalarını tamamlayan Fatih, Filyos'a demirledi
19 Ekim 2020 15:27		 Suudi rejimin baskısı, Suudililere Türkiye'deki gayrimenkullerini sattırıyor
19 Ekim 2020 14:33
Otobüs şoförü direksiyon başında video çekti
19 Ekim 2020 14:28		 İstanbul'da hafta sonu yolculuk azaldı hafta içi arttı
19 Ekim 2020 13:08
Başkentin toplu taşıma stratejisini belirleyecek 2,5 milyon dolarlık proje
19 Ekim 2020 11:44		 Gökyüzü fotoğrafçılarının vazgeçilmezi: Pülümür Vadisi
18 Ekim 2020 21:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:28 - Kadın muhtarlar ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor20:27 - Özel gereksinimli çocukları okul heyecanı sardı20:24 - Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak20:21 - İHÜ'yü 'kampüs üniversite' kimliğine kavuşturan külliye açıldı20:17 - YÖK Başkanı: Açık erişimin önemi belirgin olarak ortaya çıktı20:14 - Eskişehir sanayisi demir yolu ile limanlara bağlandı
20:13 - Kredi faizleri artınca konut satışları azaldı20:09 - IMF'den "dijital para" uyarısı20:05 - Diyanet, 'Hac ve Umre' kitapçığı hazırladı20:00 - 'Hamurla mı uğraşacaksın' diyen eşine inat fırıncı oldu19:59 - Emekli öğretmen, 1200 çeşit ata tohumuna gözü gibi bakıyor19:57 - DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek
19:55 - Reis müdür, atıl bilgisayarları eğitime kazandırıyor19:52 - UNICEF Kovid-19 aşısı için 520 milyon şırınga stoklayacak19:51 - Doğa olaylarının afete dönüşmesi engellenebilir19:50 - Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı19:46 - NASA Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak
19:43 - ANCA-20 Tatbikatı devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Denizli Valisi, neden görevden alınmıyor/ alınamıyor?
Cumhurbaşkanlığından, vatandaştan belge istemeyin yazısı
Böyle bakanlık mı olur? 76 kişinin girdiği mülakat sonuçlarını 2,5 yıldır açıklayamadılar
'Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık'
HSK, 11 hakim ve savcıyı FETÖ'den ihraç etti
KYK borçları silinmiyor, yeniden yapılandırılacak
Yarım milyon genç, asker kaçağı durumuna düştü
Denizli Valisi'nin alması gereken 5 kurs
Yeni hasta sayısı 2 bin sınırına geldi
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
balkonda uyumak 3
Hayvaaağ1n 1
maç bitmedi 1
içişleri bakanlığı'nın 7 gün boyunca denetim genelgesi 2
runik alfabe 1
rocky serileri 1
Hz.Muhammed 11
pala bıyık 1
hattori hanzo 2
Matrix 1
SON İLANLAR
Tokat Niksar SYDV Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Engelli 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
Bayburt Üniversitesi İç Denetçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 67 İşçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam