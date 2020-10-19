Datça'da belediye önünde oturma eylemi
Muğla'nın Datça ilçesinde bir grup, inşaat ruhsatlarının iptal edildiği gerekçesiyle belediye önünde oturma eylemi yaptı.
|19 Ekim 2020 19:34
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Muğla'nın Datça ilçesinde bir grup, inşaat ruhsatlarının iptal edildiği gerekçesiyle belediye önünde oturma eylemi yaptı.
Belediye ile ruhsat sorunu yaşadıklarını iddia eden bir grup vatandaş, ellerinde "Başkan sözünü tut", "Hayatımız karardı, ruhsat mağdurları" yazılı dövizlerle belediye önünde toplandı.
Mağduriyetlerinin giderilmesi için bir süre oturma eylemi yapan grup, daha sonra dağıldı.
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise vatandaşların ruhsat sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini, kimsenin mağduriyet yaşamaması için çaba gösterdiklerini belirtti.
Grubun, sorunları çözülene kadar her gün oturma eylemi yapacağı öğrenildi.
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