ANCA-20 Tatbikatı devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, NATO harbe hazırlık denetlemesi ve sertifikasyonunun icra edildiği Anadolu Vaşağı 2020 (ANCA-20) Tatbikatı'nın sürdüğünü bildirdi.
|19 Ekim 2020 19:43
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Milli Savunma Bakanlığı, NATO harbe hazırlık denetlemesi ve sertifikasyonunun icra edildiği Anadolu Vaşağı 2020 (ANCA-20) Tatbikatı'nın sürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerince sürdürülen tatbikattan fotoğraflara yer verildi.
Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerinin NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi ve Sertifikasyonunun icra edildiği ANCA-20 (Anadolu Vaşağı 2020) Tatbikatı sürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/tcONuC8ImsT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2020
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