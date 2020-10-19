NASA Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak
|19 Ekim 2020 19:46
|+Aa- Yazdır
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Ay yüzeyine 4G kablosuz sinyal ağı yerleştireceği belirtildi.
NASA ve teknoloji firması Nokia tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında, Ay üzerinde insan varlığını sürdürme amacı ile 2028 yılına kadar bir ay üssü inşa edilmesi ve 4G teknolojisinin işlevsel hale getirilmesinin hedeflendiği açıklandı.
CNN televizyonunun haberinde, NASA'nın, Ay yüzeyindeki araçların kontrolü, yol bulma ve görüntü akışı dahil olmak üzere, veri iletimi ve haberleşmenin sağlanması için ayırdığı 370 milyon dolarlık bütçenin 14 milyon dolarını Nokia'nın BellLabs isimli firmasına aktardığı belirtildi.
Ay'daki kablosuz iletişim ağı teknolojisi, aşırı sıcak ve radyasyonla kaplı yüzey özelliklerine dayanacak şekilde özel olarak tasarlanacak. Roket iniş ve kalkışlarında yüzeyde meydana gelecek titreşimlerden de etkilenmeyecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Pakdemirli'den elektrikli traktör açıklaması
19 Ekim 2020 14:07
|Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor
18 Ekim 2020 23:00
|Bakan Dönmez: Yerli su altı robotumuz Kaşif, görevine başladı
18 Ekim 2020 14:36
|'KALKA', kolluk kuvvetlerinin hizmetine sunuldu
17 Ekim 2020 21:24
|İki uzay 'hurdası' yörüngede çarpışmanın eşiğinden döndü
17 Ekim 2020 21:23
|Türkiye'nin yeni zırhlısı Tulpar göreve hazır
17 Ekim 2020 17:13
|Google'dan dile dolanan şarkıyı 'mırıldanarak' bulma özelliği
16 Ekim 2020 15:26
|PlayStation 5'in resmi satış fiyatı açıklandı
16 Ekim 2020 14:19
|23 bin liraya satışa sunulan, Iphone12 kısa süre tükendi
15 Ekim 2020 16:26
|Xiaomi'den Apple'a şarj aleti göndermesi
15 Ekim 2020 11:45