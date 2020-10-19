Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajında, "Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulmasını ve muhtarlıklar için bir bütçe oluşturulmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyorum." ifadelerini kullandı.
|19 Ekim 2020 19:50
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasi işleyişinde ve kamu idaresinde önemli bir yere sahip muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Bu vesileyle, Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulmasını ve muhtarlıklar için bir bütçe oluşturulmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyorum." ifadelerini kullandı.
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