UNICEF Kovid-19 aşısı için 520 milyon şırınga stoklayacak
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için 520 milyon şırınga stoklayacağını bildirdi.
|19 Ekim 2020 19:52
|+Aa- Yazdır
UNICEF'ten yapılan açıklamada, örgütün koronavirüs aşısının hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde dağıtılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapmaya başladığı belirtildi.
Kovid-19 aşısının kullanıma hazır olmasının ardından dünyanın milyonlarca doz aşı için şırıngaya ihtiyaç duyacağı ifade edilen açıklamada, UNICEF'in 2021 yılına kadar 520 milyon şırınga stoğu ve kullanılmış enjektörlerin güvenli bir şekilde ortadan kaldırılması için 5 milyon atık kutusu stoğu yapacağı kaydedildi.
UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore ise, Kovid-19 karşı aşı yapmanın dünya tarihindeki en büyük kitlesel aşılamalardan biri olacacağını dikkati çekerek, hazırlıkların hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek
19 Ekim 2020 19:57
|Ermenistan Terter'de fabrika vurdu... İşte vurulma anı
19 Ekim 2020 16:12
|Virüse dirençli 0 kan grubu için bir araştırma daha
19 Ekim 2020 15:50
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 40 milyon 282 bini aştı
19 Ekim 2020 09:17
|Azerbaycan ordusu 13 köy daha geri aldı
19 Ekim 2020 07:33
|SpaceX, 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı
18 Ekim 2020 18:04
|Kabe'de 7 ay sonra cemaatle ilk namaz kılındı
18 Ekim 2020 13:52
|Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü
18 Ekim 2020 13:02
|Dünya genelinde günlük vaka sayısında rekor artış
18 Ekim 2020 06:57
|Amerikan basını, Gence'ye füzeyle yapılan saldırıları yayınladı
18 Ekim 2020 00:18