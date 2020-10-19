1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuzey yarımküre kışa girerken, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla artmaya başladığını belirterek, "Kış geldiğinde gelecek birkaç ayın zorlu geçeceğini biliyoruz." dedi.
 19 Ekim 2020 19:57
+Aa- Yazdır
DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuzey yarımküre kışa girerken, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla artmaya başladığını belirterek, "Kış geldiğinde gelecek birkaç ayın zorlu geçeceğini biliyoruz." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Bugün 184 ülkenin Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) katıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Programa en son Ekvador ve Uruguay'ın katıldığını aktaran Ghebreyesus, COVAX'ın potansiyel Kovid-19 aşısı için en büyük küresel platform olduğunun altını çizdi ve programın amacının etkili ve güvenli bir aşının üretildikten sonra tüm dünyaya eşit şekilde dağıtılması olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, Kovid-19 salgınının "endişe verici bir aşamaya girdiğini" belirterek, "Kuzey yarımküre kışa girerken, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da vakaların hızla artmaya başladığını görüyoruz. Kış geldiğinde gelecek birkaç ayın zorlu geçeceğini biliyoruz." diye konuştu.

Pek çok ülke liderinin virüsün yayılmasını yavaşlatmak, sağlık çalışanlarını ve sağlık sistemlerini korumak amacıyla aldığı önlemlerden memnuniyet duyduğunu ifade eden Ghebreyesus, vaka sayısı arttıkça hastane ve yoğun bakım servislerinde yatak ihtiyacının da arttığını dile getirdi.

- Biz büyük küresel bir aileyiz ve kazanacağız.

Ghebreyesus, şöyle konuştu:

"Hemşire ve doktorlar salgının ilk günlerine göre, virüse yakalanan hastalara nasıl en iyi şekilde bakacaklarını daha iyi biliyor. Ancak hastane kapasitesine ulaşıldığında ve aşıldığında hem hastalar hem de sağlık çalışanları için çok zor ve tehlikeli bir durum ortaya çıkacak. Bu nedenle, tüm hükümetlerin bulaşma zincirlerini kırmaya ve hem hayatları hem de geçim kaynaklarını kurtarmaya yardımcı olmak için temel prensiplere odaklanması önem arz ediyor."

DSÖ Genel Direktörü, söz konusu temel prensiplerin ise aktif vakaların tespit edilmesi, virüsün çok görüldüğü bölgelerde küme araştırması yapılması, tüm vakaların izole edilmesi, temaslıların karantinaya alınması, iyi bir klinik bakım sağlanması, sağlık çalışanlarının desteklenmesi ve korunması olduğunu kaydetti.

"We Are Family" şarkısıyla ünlenen ABDli şarkıcı Kim Sledge'in de katıldığı toplantıda, Ghebreyesus, küresel dayanışma ve milli birlik çağrısını yineleyerek, "Biz büyük küresel bir aileyiz ve kazanacağız." ifadesini kullandı.

Sledge ise Kovid-19'a karşı küresel dayanışma ve iş birliğini teşvik etmek için "We Are Family (Biz Aileyiz)" kampanyasına katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yeni hasta sayısı 2 bin sınırına geldi
19 Ekim 2020 19:15		 6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
18 Ekim 2020 21:33
Gazeteci Gürkan Hacır koronavirüse yakalandı
18 Ekim 2020 17:55		 4 ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
17 Ekim 2020 19:36
Günlük veriler açıklandı... 1.723 yeni hasta tespit edildi
17 Ekim 2020 19:05		 Kartal Belediye Başkanı ve eşi evde karantinaya girdi
17 Ekim 2020 17:16
Covid-19 hastalarında 'pıhtı atması' riski
17 Ekim 2020 15:58		 Kovid-19 el yıkama sıklığını değiştirdi
15 Ekim 2020 21:12
Sadece baş dönmesi koronavirüs belirtisi olabilir mi?
15 Ekim 2020 20:31		 Yeni hasta sayısı 1700 sınırına dayandı
15 Ekim 2020 19:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:28 - Kadın muhtarlar ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor20:27 - Özel gereksinimli çocukları okul heyecanı sardı20:24 - Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak20:21 - İHÜ'yü 'kampüs üniversite' kimliğine kavuşturan külliye açıldı20:17 - YÖK Başkanı: Açık erişimin önemi belirgin olarak ortaya çıktı20:14 - Eskişehir sanayisi demir yolu ile limanlara bağlandı
20:13 - Kredi faizleri artınca konut satışları azaldı20:09 - IMF'den "dijital para" uyarısı20:05 - Diyanet, 'Hac ve Umre' kitapçığı hazırladı20:00 - 'Hamurla mı uğraşacaksın' diyen eşine inat fırıncı oldu19:59 - Emekli öğretmen, 1200 çeşit ata tohumuna gözü gibi bakıyor19:57 - DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek
19:55 - Reis müdür, atıl bilgisayarları eğitime kazandırıyor19:52 - UNICEF Kovid-19 aşısı için 520 milyon şırınga stoklayacak19:51 - Doğa olaylarının afete dönüşmesi engellenebilir19:50 - Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı19:46 - NASA Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak
19:43 - ANCA-20 Tatbikatı devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Denizli Valisi, neden görevden alınmıyor/ alınamıyor?
Cumhurbaşkanlığından, vatandaştan belge istemeyin yazısı
Böyle bakanlık mı olur? 76 kişinin girdiği mülakat sonuçlarını 2,5 yıldır açıklayamadılar
'Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık'
HSK, 11 hakim ve savcıyı FETÖ'den ihraç etti
KYK borçları silinmiyor, yeniden yapılandırılacak
Yarım milyon genç, asker kaçağı durumuna düştü
Denizli Valisi'nin alması gereken 5 kurs
Yeni hasta sayısı 2 bin sınırına geldi
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kilo mu aldın sen 3
02.11.2020 üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesi 1
sabah namazı 2
ufunet 1
kıtık 1
utanmak 4
gündelikçiden sonra evde beyaz çorapla tur atan kadın 2
trafik tayfa 1
nisyan 1
dayanıklı tüketim malı 2
SON İLANLAR
Tokat Niksar SYDV Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Engelli 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
Bayburt Üniversitesi İç Denetçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 67 İşçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam