'Hamurla mı uğraşacaksın' diyen eşine inat fırıncı oldu
|19 Ekim 2020 20:00
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, evinde unlu mamulleri pazar yerindeki tezgahında satarken iş yeri açma hayalini anlattığı eşinin "Boş ver, hamurla mı uğraşacaksın" sözüne inat fırıncı olan Ayşe Aytekin, günde 200 ekmek üreterek talepleri karşılamaya çalışıyor.
Evli ve iki çocuk annesi 50 yaşındaki Ayşe Aytekin, 10 yıl önce evinde ekmek, bazlama ve çörek gibi unlu mamulleri üreterek, çarşamba günleri ilçede kurulan pazarda satmaya başladı.
İş yeri açmak istediğini söylediği eşi Mehmet Aytekin'in bunu umursamaması üzerine Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'den destek isteyen Aytekin, "Yerel Ürün ve Kadın Üretici Destekleme Projesi" kapsamında hayalindeki fırını bu ay faaliyete geçirdi. Mehmet Aytekin şimdi bazı günlerde fırında kürekçilik yaparak eşine yardımcı oluyor.
Ayşe Aytekin, AA muhabirine, kamyoncu olan eşi çalışırken, kendisinin de evde hamur işi ürünler yaptığını anlattı.
Komşularının kendisinden sipariş istemesi üzerine bazlama ve çörek yapmaya başladığını dile getiren Aytekin, şöyle konuştu:
"10 yıldır Karaburhan ve Kepen ekmeği, haşhaşlı, peynirli çörek ve bazlama yapıyorum. Sivrihisar'a özgü ekmekler ile çörekleri yapıyorum. Onları sadece meşe odunuyla pişiriyorum. Her çarşamba ilçedeki pazar yerine çıkıp hamur işleri satıyordum. Eşime çok kereler iş yeri açma fikrimi ilettim ancak 'Boş ver, hamurla mı uğraşacaksın' deyip bana yardımcı olmadı. Daha sonra Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün desteğiyle bir ekmekevi sahibi oldum, ona teşekkür ediyorum. En sonunda benim dediğim oldu. Şimdi eşimi iş yerimde kürekçi yaptım."
"Kargoyla çevre illere bile ekmek yolluyorum"
Aytekin, girişimci olmak isteyen kadınlara hayallerinden vazgeçmemelerini, kendi ayakları üzerinde durmak için çalışmalarını tavsiye etti.
Yakınları ve arkadaşlarından bazılarının kendisine imrendiğini vurgulayan Aytekin, iş yerini açmasıyla kendine güveninin de arttığını belirtti.
Ürünlerinin ilgi gördüğünü ifade eden Aytekin, "Bu kadar ilgiyi ummuyordum. Ekmek ve çörek yetiştiremiyorum. Günde 200 ekmek satıyorum. İlgiden çok memnunum. Kargoyla çevre illere bile ekmek yolluyorum." dedi.
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