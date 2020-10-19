1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

IMF'den "dijital para" uyarısı

IMF, dijital para ve makro finansal etkilerine ilişkin yeni bir rapor hazırladı.
 19 Ekim 2020 20:09
+Aa- Yazdır
IMF'den

Uluslararası Para Fonu (IMF), dijital paraların, faydalarının yanı sıra bazı risk ve zorlukları da beraberinde getirebileceğini belirterek, "Yerel yönetimlerin para politikası yürütme yeteneklerini azaltabilir. Uygun önlemler olmadan yasa dışı para akışlarını kolaylaştırabilir, düzenleyici makamların döviz kısıtlamalarını ve sermaye akışı yönetimi önlemlerini uygulamasını zorlaştırabilir." uyarısında bulundu.

IMF, "Sınırlar Ötesi Dijital Para- Makro Finansal Etkiler" başlıklı bir rapor yayımladı.

Raporda, dijital teknolojilerde hızla devam eden ilerlemenin hem yurt içi hem de uluslararası işlemler için yeni dijital para biçimlerinin benimsenme olasılığını artırdığına vurgu yapıldı.

Bunların; merkez bankası dijital para birimleri ve büyük teknolojik şirketler veya platformları tarafından önerilen küresel sabit kripto paralar (stablecoin) olduğu belirtilen raporda, dijitalleşmenin geleneksel dinamiklerden farklı şekillerde para birimlerinin uluslararası kullanımını teşvik edebileceği kaydedildi.

"Sınırlar arası ödemeleri e-posta göndermek kadar kolaylaştırabilir"

Raporda, merkez bankası dijital para birimleri ve sabit kripto paraların, rekabeti artırarak işlem maliyetini düşüreceği, hizmetlere erişimi genişleteceği, mobil cihazlar aracılığıyla finansal katılımı teşvik edeceği ve küresel ölçekte sosyal ağ ve e-ticaret platformlarında sunulan tamamlayıcı hizmetlerin önünü açacağı bildirildi.

Ülkeler arası işlemler için dijital para birimleri ve sabit kripto paraları kullanmanın faydalarının aşikar olduğu vurgulanan raporda, sınırlar arası ödeme veya para transferi yapmanın, e-posta göndermek kadar kolay olabileceği belirtildi.

"Risk ve zorlukları da beraberinde getiriyor"

Raporda, küresel ölçekte, dijital para birimleri ve sabit kripto paraların benimsenmesiyle kur rekabetinin, daha uzun vadede gelişmiş risk paylaşımına neden olabileceğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Sınırlar ötesi dijital paranın benimsenmesi riskler ve politika zorluklarını da beraberinde getiriyor. Yabancı dijital para birimleri ve sabit kripto paralar, döviz ikamesi için baskıları artırabilir ve döviz uyumsuzluklarından kaynaklanan zafiyetleri kötüleştirebilir. Yerel yönetimlerin para politikası yürütme yeteneklerini azaltabilir. Uygun önlemler olmadan yasa dışı para akışlarını kolaylaştırabilir ve düzenleyici makamların döviz kısıtlamaları ile sermaye akışı yönetimi önlemlerini uygulamasını zorlaştırabilir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en güçlüsü Kaşif
19 Ekim 2020 06:40		 TSE keşfedilen doğal gaz rezervine hizmet sunmaya hazır
18 Ekim 2020 21:24
Almanya'dan Türkiye'nin Otomobili'ne övgü
18 Ekim 2020 15:25		 Doğal gaz rezervi Türkiye'nin kaç yıllık ihtiyacını karşılayacak?
17 Ekim 2020 22:08
TL mevduatlar son 1 yılda yüzde 37 arttı
17 Ekim 2020 21:08		 TPAO'dan Karadeniz'deki keşfe ilişkin açıklama
17 Ekim 2020 19:31
Türk gıda ürünleri Las Vegas'ta tanıtılıyor
17 Ekim 2020 17:45		 Bakan Albayrak'tan 'doğal gaz rezervi' paylaşımı
17 Ekim 2020 17:35
Konutların gaz tüketiminin tamamı yerli kaynakla karşılanabilecek
17 Ekim 2020 16:52		 Kanuni sondaj gemisi Çanakkale açıklarına ulaştı
17 Ekim 2020 16:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:28 - Kadın muhtarlar ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor20:27 - Özel gereksinimli çocukları okul heyecanı sardı20:24 - Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak20:21 - İHÜ'yü 'kampüs üniversite' kimliğine kavuşturan külliye açıldı20:17 - YÖK Başkanı: Açık erişimin önemi belirgin olarak ortaya çıktı20:14 - Eskişehir sanayisi demir yolu ile limanlara bağlandı
20:13 - Kredi faizleri artınca konut satışları azaldı20:09 - IMF'den "dijital para" uyarısı20:05 - Diyanet, 'Hac ve Umre' kitapçığı hazırladı20:00 - 'Hamurla mı uğraşacaksın' diyen eşine inat fırıncı oldu19:59 - Emekli öğretmen, 1200 çeşit ata tohumuna gözü gibi bakıyor19:57 - DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek
19:55 - Reis müdür, atıl bilgisayarları eğitime kazandırıyor19:52 - UNICEF Kovid-19 aşısı için 520 milyon şırınga stoklayacak19:51 - Doğa olaylarının afete dönüşmesi engellenebilir19:50 - Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı19:46 - NASA Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak
19:43 - ANCA-20 Tatbikatı devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Denizli Valisi, neden görevden alınmıyor/ alınamıyor?
Cumhurbaşkanlığından, vatandaştan belge istemeyin yazısı
Böyle bakanlık mı olur? 76 kişinin girdiği mülakat sonuçlarını 2,5 yıldır açıklayamadılar
'Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık'
HSK, 11 hakim ve savcıyı FETÖ'den ihraç etti
KYK borçları silinmiyor, yeniden yapılandırılacak
Yarım milyon genç, asker kaçağı durumuna düştü
Denizli Valisi'nin alması gereken 5 kurs
Yeni hasta sayısı 2 bin sınırına geldi
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
telefondaki otomatik düzeltme 3
hayko cepkin 1
bim mağazalarının cuma namazı vakti kapalı olması 5
bedelli askerlik 2
Ratatouille 2
hattori hanzo 2
gündelikçiden sonra evde beyaz çorapla tur atan kadın 2
Stres altında iken sakız çiğnemek 5
fiş dosyası 1
yıllık iznin yanması 2
SON İLANLAR
Tokat Niksar SYDV Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Engelli 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
Bayburt Üniversitesi İç Denetçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 67 İşçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam