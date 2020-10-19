1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eskişehir sanayisi demir yolu ile limanlara bağlandı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ iş birliğiyle kent ile limanlar arasında başlatılan ulaşım hizmeti kapsamında ilk yük treni törenle uğurlandı.
 19 Ekim 2020 20:14
+Aa- Yazdır
Eskişehir sanayisi demir yolu ile limanlara bağlandı

Hasanbey Lojistik Merkezi'nde ilk trenin Kocaeli Derince Limanı'na yola çıkarılmasının ardından ESO Meclis Salonunda protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir ve bölgesinin dünyaya açılmasını sağlayacak "Yeşil Yol Projesi"nin, ekolojik ve çevreye uyumlu yapılmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı da demir yolu sanayisinin yanında çok önemli bir üretim merkezi olan Eskişehir'e, Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden birinin inşa edildiğini anlattı.

Yurt içi ve yurt dışı yük taşımacılığı, dağıtım, depolama, gümrükleme ve diğer hizmetlerin yapılabildiği Hasanbey Lojistik Merkezi'nin 540 bin metrekare alana sahip olduğunu belirten Yazıcı, "Yıllık 1,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahiptir. Bugüne kadar kapasitesini yeterince kullanamadığımız lojistik merkezimiz sayesinde Eskişehir, demir yolu bağlantısının olduğu tüm limanlara bağlanacak." dedi.

Yazıcı, lojistik merkezi ile İzmit Körfezi'ndeki limanlar arasında düzenli tren seferleri yapılarak Eskişehir ve bölge sanayicilerine çevreci, hızlı, ekonomik ve planlı konteyner taşımacılığı hizmeti verileceğini vurguladı.

Eskişehir'den her hafta bir blok tren hareket edecek

Yüklerin başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya tren ve gemi kombinasyonuyla taşınacağını dile getiren Yazıcı, şöyle konuştu:

"Sanayicilerimize zamanında ve kesintisiz konteyner temin edilebilmesi için Hasanbey Lojistik Merkezi'nde konteyner parkı oluşturularak bir nevi kuru liman olarak da hizmet verilecektir. Aynı şekilde ithalat konteynerlerinin limanlardan blok konteyner trenleriyle lojistik merkezine getirilerek buradan fabrikalara dağıtımları gerçekleştirilecektir. Ayrıca Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı üzerinden demir yolu taşımacılığı başlatılacak, bu sayede ikinci bir elleçleme yapılmadan Eskişehir'den yüklenen konteynerler trenle Orta Doğu, Orta Asya ve Çin'e ulaşabilecektir.

Eskişehir'den halen tamamı kara yolu ve deniz yolu kombinasyonuyla gerçekleştirilen yıllık 100 bin konteynerlik uluslararası taşımanın ilk etapta yarısının demir yolu ve deniz yolu kombinasyonuyla taşınması planlanmaktadır. İlerleyen yıllarda ise Eskişehir'in artan ihracat potansiyeli ile yıllık 100 bin konteynerin demir yoluyla limanlara taşınması öngörülmektedir. İlk etapta haftada bir blok tren planlanmış olup, takip eden aylarda bu haftanın üç günü düzenli blok tren olarak gerçekleştirilecektir."

Sanayicilerin Hasanbey Lojistik Merkezi üzerinden yapacağı yurt içi ve uluslararası taşımalara tarife avantajı sağlanacağını vurgulayan Yazıcı, ilk trenin taşıdığı 23 vagon beyaz eşyanın Çin'e sevk edileceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak
19 Ekim 2020 20:24		 Diyanet, 'Hac ve Umre' kitapçığı hazırladı
19 Ekim 2020 20:05
İki ilden yeni karantina haberleri geldi
19 Ekim 2020 17:15		 159 Okul taşıtı trafikten men edildi
19 Ekim 2020 16:54
Cumhurbaşkanlığından, vatandaştan belge istemeyin yazısı
19 Ekim 2020 15:18		 Belediye personelinde korona çıktı, 15 kişi karantinaya alındı
19 Ekim 2020 15:13
E-duruşma uygulamasının kapsamı genişliyor
19 Ekim 2020 13:47		 İçişleri, karantina uygulamasındaki son durumu açıkladı
19 Ekim 2020 12:44
Emniyetten 'polisin son davetiyesi' içerikli sahte e-posta uyarısı
19 Ekim 2020 12:32		 Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu farkındalık için çöp topladı
19 Ekim 2020 12:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:28 - Kadın muhtarlar ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor20:27 - Özel gereksinimli çocukları okul heyecanı sardı20:24 - Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak20:21 - İHÜ'yü 'kampüs üniversite' kimliğine kavuşturan külliye açıldı20:17 - YÖK Başkanı: Açık erişimin önemi belirgin olarak ortaya çıktı20:14 - Eskişehir sanayisi demir yolu ile limanlara bağlandı
20:13 - Kredi faizleri artınca konut satışları azaldı20:09 - IMF'den "dijital para" uyarısı20:05 - Diyanet, 'Hac ve Umre' kitapçığı hazırladı20:00 - 'Hamurla mı uğraşacaksın' diyen eşine inat fırıncı oldu19:59 - Emekli öğretmen, 1200 çeşit ata tohumuna gözü gibi bakıyor19:57 - DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek
19:55 - Reis müdür, atıl bilgisayarları eğitime kazandırıyor19:52 - UNICEF Kovid-19 aşısı için 520 milyon şırınga stoklayacak19:51 - Doğa olaylarının afete dönüşmesi engellenebilir19:50 - Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı19:46 - NASA Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak
19:43 - ANCA-20 Tatbikatı devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Denizli Valisi, neden görevden alınmıyor/ alınamıyor?
Cumhurbaşkanlığından, vatandaştan belge istemeyin yazısı
Böyle bakanlık mı olur? 76 kişinin girdiği mülakat sonuçlarını 2,5 yıldır açıklayamadılar
'Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık'
HSK, 11 hakim ve savcıyı FETÖ'den ihraç etti
KYK borçları silinmiyor, yeniden yapılandırılacak
Yarım milyon genç, asker kaçağı durumuna düştü
Denizli Valisi'nin alması gereken 5 kurs
Yeni hasta sayısı 2 bin sınırına geldi
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akşam sefası 1
yemekten sonra sigara içmek 2
Ozan tufan 1
kaşkaval 3
18.10.2020 bekir coşkun'un vefatı 1
Çorap sorunu 2
02.11.2020 üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesi 1
Zlatan İbrahimovic 1
çocukların okulda maskelerini değiştirmesi 1
Botoks yerine salyangoz 2
SON İLANLAR
Tokat Niksar SYDV Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Engelli 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
Bayburt Üniversitesi İç Denetçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 67 İşçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam