YÖK Başkanı: Açık erişimin önemi belirgin olarak ortaya çıktı
|19 Ekim 2020 20:17
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yeni YÖK"ün öncelikleri arasında yer alan "açık erişim"in öneminin küresel salgın döneminde daha da belirginleştiğini kaydetti.
Saraç, Twitter hesabından Uluslararası Açık Erişim Haftası'na ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Yeni YÖK olarak önceliklerimiz arasında yer alan açık erişimin önemi içinde bulunduğumuz küresel salgın döneminde daha da belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Bu yıl teması Yapısal Eşitlik ve Kapsayıcılık İnşa Etmek Amacıyla Açık Erişim olarak belirlenen Uluslararası Açık Erişim Haftası'nı kutluyorum."
1- Yeni YÖK olarak önceliklerimiz arasında yer alan açık erişimin önemi içinde bulunduğumuz küresel salgın döneminde daha da belirgin olarak ortaya çıkmıştır.M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) October 19, 2020
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