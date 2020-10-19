1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadın muhtarlar ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor

Koza Mahallesi Muhtarı Cavide Karakülah, "Esnaf ve komşularımızdan bir fon oluşturduk. Bu parayla 3 bin 500 yardım kolisi hazırladık. Hepsini kendimiz tek tek paketledik ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize dağıttık." dedi.
 19 Ekim 2020 20:28
+Aa- Yazdır
Kadın muhtarlar ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor

Koza Mahallesi Muhtarı Cavide Karakülah ile Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Muhtarı Gülşah Güler, muhtarlık görevlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

Giresun'da doğan 34 yaşındaki Karakülah ile Düzce'de doğan 41 yaşındaki Güler, görevlerini yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kadınların desteğiyle şu ana kadar yaklaşık 50 bin siperlik üreterek mücadeleye katkı sunan ve ihtiyaç sahipleri için 3 bin 500 yardım kolisi hazırlayan Karakülah ve muhtarlık olarak 4 aydır yaklaşık 70 aileye aylık 500 lira para yardımı yapan Güler, daha fazla kadın muhtarın olmasını istiyor.

"Muhtarlık gönül işi"

Cavide Karakülah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallesinde güzel organizasyonlar yaptıklarını söyledi.

"Muhtarlık kurumu aslında gönül işi." diyen Karakülah, bu görevi severek ve gerçekten yürekten yaptıklarını aktardı.

Evli ve bir çocuk annesi Karakülah, muhtar olduğu ilk günden itibaren sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Pandemi zamanı ülkemiz zor şartlardan geçti, yevmiye ile çalışan Esenyurtlu hemşehrilerimiz sıkıntılar yaşadı. Biz de bunun bilincinde olarak sosyal çevremizden ve mahallemizdeki esnaf ve komşularımızdan bir fon oluşturduk. Bu fonda yaklaşık 320 bin lira topladık. Bu parayla birlikte 3 bin 500 yardım kolisi hazırladık. Hepsini kendimiz tek tek paketledik ve Esenyurt'ta yaşayan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize dağıttık." diye konuştu.

"Ağrı'daki çocuklara 300'er mont ve bot yolladık"

İstanbul dışına da yardım ulaştıran Cavide Karakülah, şöyle devam etti:

"İl ve ilçe ayırt etmeden bu yardımları yapmak için bir adım attık. Bu adımı da Ağrı Doğubayazıt'ta dağ köylerinde yaşayan çocuklarımıza bir gönül köprüsü kurduk. Orada öğretmen arkadaşımız bize yardımcı oldu. O çocuklarımızın hayatında hamburger yemediği bilgisini aldık, biz de hemen buradan mahalle halkımızla 100 çocuğumuza hamburger, içecek, yanında patates kızartmasını oraya yolladık. Oradaki çocuklarımız çok mutlu oldu. Daha sonra o çocuklarımız için neler yapabileceğimizi ve çocuklarımızın oradaki durumunu gördük. Oradaki öğretmenlerimizle beraber çocuklarımıza 300'er mont, bot ve bir paket içinde sağlıklı atıştırmalık yiyecekler yolladık. Bu işi organize ederken gerçekten biz de çok mutlu olduk. Mahalle halkıma, arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Bunu kendi başıma yapamazdım."

Karakülah, muhtarlık olarak öğrencilere yönelik de çalışmalarının olduğunu dile getirerek, "Sosyal yardım çok fazla yaptığımız için bize bu konuyla ilgili çok fazla talep geliyor. Esenyurt'ta bilgisayarı, tableti ya da telefonu olmadığından EBA'ya giremeyen öğrencilerimiz var. Oluşturduğumuz bazı fonlarımız vardı, onların üzerine ekleme yaparak tablet hediye etmek istedik. Esenyurt'taki çocuklarımıza şu an yaklaşık 14 tablet takdim ettik. Zannediyorum bu haftayla birlikte 10 tane daha almayı planlıyoruz." dedi.

"Yaklaşık 70 aileye her ay 500 lira yardım yapıyoruz"

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Muhtarı Gülşah Güler de 13 yıldır Esenyurt'ta oturduğunu ve 2 dönemdir muhtarlık görevini yürüttüğünü söyledi.

Esenyurt'taki 43 mahalle muhtarı arasından 5 kadın muhtar olduğuna dikkati çeken Güler, muhtarlık çalışmalarıyla ilgili olarak, Kovid-19 öncesinde mahalle meclisleri oluşturarak mahallenin sorunlarını, sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını belirleyip ilgili kurumlara sunarak mahallelinin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Güler, mahalledeki yaşlıların ziyaret ve takiplerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kovid-19 sürecinde çalışmalarının çok yoğun geçtiğini ifade eden Güler, gece gündüz demeden çalıştıklarını ve yaklaşık 700 aileye yardım ulaştırdıklarını, Kovid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlara da destekte bulunduklarını kaydetti.

Güler, Kovid-19 sürecinde bir hayırsever ile görüştüklerini dile getirerek, "4 aydır yaklaşık 70 aileye her ay düzenli 500 lira para yardımı yapıyoruz." dedi.

İstanbul dışına yardım çalışmaları

Siirt'te bir ilkokul öğretmeniyle görüşerek oraya 5 koli kitap yardımı yaptıklarını anlatan Güler, kitapları bu hafta göndereceklerini belirtti.

Güler, Van'da bir cezaevine kurulan kütüphaneye çok sayıda kitap yardımında bulunduklarını belirterek, "O da Kader Mahkumları Derneğinin desteğiyle oldu. Çünkü ara ara orayla da çalışıyorum, cezaevindeki arkadaşlar çok teşekkür etti, aylık düzenli yardımlar devam ediyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Ceyhan'dan 'şehirlerarası seyahat' uyarısı
19 Ekim 2020 21:44		 Eşinin testi pozitif çıkan Bartın Valisi karantinaya alındı
19 Ekim 2020 21:12
Vali açıkladı: Kent genelinde vaka sayıları düştü
19 Ekim 2020 21:00		 Özel gereksinimli çocukları okul heyecanı sardı
19 Ekim 2020 20:27
'Hamurla mı uğraşacaksın' diyen eşine inat fırıncı oldu
19 Ekim 2020 20:00		 Emekli öğretmen, 1200 çeşit ata tohumuna gözü gibi bakıyor
19 Ekim 2020 19:59
Doğa olaylarının afete dönüşmesi engellenebilir
19 Ekim 2020 19:51		 Datça'da belediye önünde oturma eylemi
19 Ekim 2020 19:34
Uzmanından cep telefonlarının klonlanma uyarısı
19 Ekim 2020 19:13		 Kilosu tam 800 lira...Ölümü göze alıp fıstık gibi hasat
19 Ekim 2020 19:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:15 - Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi22:02 - Sık yapılan mangaldaki tehlike! Uzmanlar uyarı22:00 - 4 ilden yeni karantina haberleri geldi21:54 - Prizde unutulan şarj aleti yangına neden oldu21:44 - Prof. Dr. Ceyhan'dan 'şehirlerarası seyahat' uyarısı21:40 - İyi Partili Vekil: İstanbul il başkanımız FETÖ'cüdür
21:39 - 'Muhtarlarımızın taleplerine kurumsal ciddiyetle yaklaşıyoruz'21:23 - Aksaray Valisi'nden darp edilen sağlıkçıya ilişkin açıklama21:12 - Eşinin testi pozitif çıkan Bartın Valisi karantinaya alındı21:00 - Vali açıkladı: Kent genelinde vaka sayıları düştü20:52 - Ordu'daki Gaga Gölü'nde kilise kalıntılarına rastlandı20:47 - Güvenlik korucularına yönelik eğitim semineri düzenlendi
20:45 - Antalya Valiliği, fırtınadan etkilenen çiftçilere yardım yapacak20:33 - Kanser tedavisi gören Yelda öğretmen hayatını kaybetti20:28 - Kadın muhtarlar ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor20:27 - Özel gereksinimli çocukları okul heyecanı sardı20:24 - Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak
20:21 - İHÜ'yü 'kampüs üniversite' kimliğine kavuşturan külliye açıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Denizli Valisi, neden görevden alınmıyor/ alınamıyor?
Cumhurbaşkanlığından, vatandaştan belge istemeyin yazısı
Böyle bakanlık mı olur? 76 kişinin girdiği mülakat sonuçlarını 2,5 yıldır açıklayamadılar
'Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık'
HSK, 11 hakim ve savcıyı FETÖ'den ihraç etti
Yeni hasta sayısı 2 bin sınırına geldi
KYK borçları silinmiyor, yeniden yapılandırılacak
Yarım milyon genç, asker kaçağı durumuna düştü
Denizli Valisi'nin alması gereken 5 kurs
Virüse dirençli 0 kan grubu için bir araştırma daha
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Zlatan İbrahimovic 1
darbareye eli 1
pi'nin yaşamı 1
Hal dili 1
öğretmenim bugün canlı ders var mı 3
18.10.2020 kktc cumhurbaşkanlığı seçimleri 2
güne mutlu başlamak 1
Slayt 1
direksiyonu iki elle süren şoför 1
palikarya 1
SON İLANLAR
Tokat Niksar SYDV Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Engelli 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
Bayburt Üniversitesi İç Denetçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 67 İşçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam