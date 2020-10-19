1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya Valiliği, fırtınadan etkilenen çiftçilere yardım yapacak

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca ve Finike ilçelerinde yaşanan hortum ve fırtınadan zarar gören çiftçilere gerekli desteğin verileceğini bildirdi.
 19 Ekim 2020 20:45
+Aa- Yazdır
Antalya Valiliği, fırtınadan etkilenen çiftçilere yardım yapacak

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca ve Finike ilçelerinde yaşanan hortum ve fırtınadan zarar gören çiftçilere gerekli desteğin verileceğini bildirdi.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en kısa sürede bölgede hasar tespiti yapılacağını ve vatandaşlara gerekli desteğin verileceğini duyurdu.

Zarara uğramış bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yazıcı, yıkılan otobüs durağının altında kalarak hayatını kaybeden Gülseren Çiçek'in ailesine de başsağlığı diledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
4 ilden yeni karantina haberleri geldi
19 Ekim 2020 22:00		 Güvenlik korucularına yönelik eğitim semineri düzenlendi
19 Ekim 2020 20:47
Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak
19 Ekim 2020 20:24		 Eskişehir sanayisi demir yolu ile limanlara bağlandı
19 Ekim 2020 20:14
Diyanet, 'Hac ve Umre' kitapçığı hazırladı
19 Ekim 2020 20:05		 159 Okul taşıtı trafikten men edildi
19 Ekim 2020 16:54
Cumhurbaşkanlığından, vatandaştan belge istemeyin yazısı
19 Ekim 2020 15:18		 Belediye personelinde korona çıktı, 15 kişi karantinaya alındı
19 Ekim 2020 15:13
E-duruşma uygulamasının kapsamı genişliyor
19 Ekim 2020 13:47		 İçişleri, karantina uygulamasındaki son durumu açıkladı
19 Ekim 2020 12:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:15 - Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi22:02 - Sık yapılan mangaldaki tehlike! Uzmanlar uyarı22:00 - 4 ilden yeni karantina haberleri geldi21:54 - Prizde unutulan şarj aleti yangına neden oldu21:44 - Prof. Dr. Ceyhan'dan 'şehirlerarası seyahat' uyarısı21:40 - İyi Partili Vekil: İstanbul il başkanımız FETÖ'cüdür
21:39 - 'Muhtarlarımızın taleplerine kurumsal ciddiyetle yaklaşıyoruz'21:23 - Aksaray Valisi'nden darp edilen sağlıkçıya ilişkin açıklama21:12 - Eşinin testi pozitif çıkan Bartın Valisi karantinaya alındı21:00 - Vali açıkladı: Kent genelinde vaka sayıları düştü20:52 - Ordu'daki Gaga Gölü'nde kilise kalıntılarına rastlandı20:47 - Güvenlik korucularına yönelik eğitim semineri düzenlendi
20:45 - Antalya Valiliği, fırtınadan etkilenen çiftçilere yardım yapacak20:33 - Kanser tedavisi gören Yelda öğretmen hayatını kaybetti20:28 - Kadın muhtarlar ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor20:27 - Özel gereksinimli çocukları okul heyecanı sardı20:24 - Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak
20:21 - İHÜ'yü 'kampüs üniversite' kimliğine kavuşturan külliye açıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Denizli Valisi, neden görevden alınmıyor/ alınamıyor?
Cumhurbaşkanlığından, vatandaştan belge istemeyin yazısı
Böyle bakanlık mı olur? 76 kişinin girdiği mülakat sonuçlarını 2,5 yıldır açıklayamadılar
'Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık'
HSK, 11 hakim ve savcıyı FETÖ'den ihraç etti
Yeni hasta sayısı 2 bin sınırına geldi
KYK borçları silinmiyor, yeniden yapılandırılacak
Yarım milyon genç, asker kaçağı durumuna düştü
Denizli Valisi'nin alması gereken 5 kurs
Virüse dirençli 0 kan grubu için bir araştırma daha
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
edep 1
Uyku 1
Zlatan İbrahimovic 1
ışıklar yanıyor 2
denizlispor'un denizli valisini destekleyen tweet atması 1
sukuşi sumuşi muşi falan filan 1
tokat 1
ben o topa girmem 3
araba hizası yan binaya taştığı için dayak yiyen kişi 1
sabun mıncıklamak 1
SON İLANLAR
Tokat Niksar SYDV Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Engelli 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
Bayburt Üniversitesi İç Denetçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 67 İşçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam