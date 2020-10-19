Antalya Valiliği, fırtınadan etkilenen çiftçilere yardım yapacak
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca ve Finike ilçelerinde yaşanan hortum ve fırtınadan zarar gören çiftçilere gerekli desteğin verileceğini bildirdi.
|19 Ekim 2020 20:45
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Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca ve Finike ilçelerinde yaşanan hortum ve fırtınadan zarar gören çiftçilere gerekli desteğin verileceğini bildirdi.
Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en kısa sürede bölgede hasar tespiti yapılacağını ve vatandaşlara gerekli desteğin verileceğini duyurdu.
Zarara uğramış bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yazıcı, yıkılan otobüs durağının altında kalarak hayatını kaybeden Gülseren Çiçek'in ailesine de başsağlığı diledi.
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