Ordu'daki Gaga Gölü'nde kilise kalıntılarına rastlandı
|19 Ekim 2020 20:52
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Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Gaga Gölü'nde yapılan incelemede kilise kalıntılarına rastlandı.
İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce Bodrum Su Altı Müze Müdürlüğünden davet edilen su altı arkeoloğu, gölde dalış yaparak inceleme yaptı.
Yapılan su taraması sırasında gölün yaklaşık 15 metre derinliğinde kilise kalıntılarına rastlandı.
Kilise kalıntıları su altı arkeoloğu tarafından fotoğraflandı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölün doğal sit alanı olarak daha önce tescillendiğini belirterek çıkacak raporun ardından gölün arkeolojik sit alanı olarak da tescilleneceği söyledi.
Toparlak, gölde yürütülen çalışmaların bir süre daha devam edeceğini kaydetti.
- Gaga Gölü
"Fatsa-Aybastı karayolu üzerinde yer alan Gaga Gölü, Örencik Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 60 dekarlık bir alanı kaplayan Gaga Gölü'nün derinliği 10-15 metre arasında değişmektedir. Gölün ortasında küçük bir adacık bulunmaktadır. Fındık bahçelerinin arasında, yeşillikler içindeki göl, birçok bitki ve hayvan türünü barındırmaktadır. Göl 1. ve 3. Derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınmıştır. Gölde dört balık türü vardır."
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