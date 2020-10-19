Eşinin testi pozitif çıkan Bartın Valisi karantinaya alındı
|19 Ekim 2020 21:12
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Doktor olan eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Bartın Valisi Sinan Güner, karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Güner'in eşi Beyhan Güner'in, Bartın Devlet Hastanesinde yapılan Kovid-19 testi pozitif sonuç verdi.
Bu hastanede başhekim yardımcısı olarak görev yapan Güner'in, yoğun bakımda bir hastaya müdahalesi sırasında olabileceği tahmin edilen bulaşı sonucu testinin pozitif çıktığı değerlendiriliyor.
Temaslı olan Vali Güner'in testinin pozitif çıkmamakla birlikte, teyit amaçlı çekilen bilgisayarlı tomografide (BT) Kovid-19 ile uyumlu görüntü oluştuğu görüldü.
Vali Güner'in tedbiren ilaç tedavisine başlanırken 5 günlük tedavinin bitiş tarihi olan 21 Ekim'de yapılacak PCR testinde çıkacak sonuca göre uygun işlemlere devam edilecek.
Vali Güner ile eşi Beyhan Güner'in, Valilik konutunda karantinada olduğu öğrenildi.
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