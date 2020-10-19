1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Eşinin testi pozitif çıkan Bartın Valisi karantinaya alındı

Doktor olan eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Bartın Valisi Sinan Güner, karantinaya alındı.
 19 Ekim 2020 21:12
+Aa- Yazdır
Eşinin testi pozitif çıkan Bartın Valisi karantinaya alındı

Doktor olan eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Bartın Valisi Sinan Güner, karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Güner'in eşi Beyhan Güner'in, Bartın Devlet Hastanesinde yapılan Kovid-19 testi pozitif sonuç verdi.

Bu hastanede başhekim yardımcısı olarak görev yapan Güner'in, yoğun bakımda bir hastaya müdahalesi sırasında olabileceği tahmin edilen bulaşı sonucu testinin pozitif çıktığı değerlendiriliyor.

Temaslı olan Vali Güner'in testinin pozitif çıkmamakla birlikte, teyit amaçlı çekilen bilgisayarlı tomografide (BT) Kovid-19 ile uyumlu görüntü oluştuğu görüldü.

Vali Güner'in tedbiren ilaç tedavisine başlanırken 5 günlük tedavinin bitiş tarihi olan 21 Ekim'de yapılacak PCR testinde çıkacak sonuca göre uygun işlemlere devam edilecek.

Vali Güner ile eşi Beyhan Güner'in, Valilik konutunda karantinada olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
4 ilden yeni karantina haberleri geldi
19 Ekim 2020 22:00		 DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek
19 Ekim 2020 19:57
Yeni hasta sayısı 2 bin sınırına geldi
19 Ekim 2020 19:15		 6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
18 Ekim 2020 21:33
Gazeteci Gürkan Hacır koronavirüse yakalandı
18 Ekim 2020 17:55		 4 ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
17 Ekim 2020 19:36
Günlük veriler açıklandı... 1.723 yeni hasta tespit edildi
17 Ekim 2020 19:05		 Kartal Belediye Başkanı ve eşi evde karantinaya girdi
17 Ekim 2020 17:16
Covid-19 hastalarında 'pıhtı atması' riski
17 Ekim 2020 15:58		 Kovid-19 el yıkama sıklığını değiştirdi
15 Ekim 2020 21:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:15 - Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi22:02 - Sık yapılan mangaldaki tehlike! Uzmanlar uyarı22:00 - 4 ilden yeni karantina haberleri geldi21:54 - Prizde unutulan şarj aleti yangına neden oldu21:44 - Prof. Dr. Ceyhan'dan 'şehirlerarası seyahat' uyarısı21:40 - İyi Partili Vekil: İstanbul il başkanımız FETÖ'cüdür
21:39 - 'Muhtarlarımızın taleplerine kurumsal ciddiyetle yaklaşıyoruz'21:23 - Aksaray Valisi'nden darp edilen sağlıkçıya ilişkin açıklama21:12 - Eşinin testi pozitif çıkan Bartın Valisi karantinaya alındı21:00 - Vali açıkladı: Kent genelinde vaka sayıları düştü20:52 - Ordu'daki Gaga Gölü'nde kilise kalıntılarına rastlandı20:47 - Güvenlik korucularına yönelik eğitim semineri düzenlendi
20:45 - Antalya Valiliği, fırtınadan etkilenen çiftçilere yardım yapacak20:33 - Kanser tedavisi gören Yelda öğretmen hayatını kaybetti20:28 - Kadın muhtarlar ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor20:27 - Özel gereksinimli çocukları okul heyecanı sardı20:24 - Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak
20:21 - İHÜ'yü 'kampüs üniversite' kimliğine kavuşturan külliye açıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Denizli Valisi, neden görevden alınmıyor/ alınamıyor?
Cumhurbaşkanlığından, vatandaştan belge istemeyin yazısı
Böyle bakanlık mı olur? 76 kişinin girdiği mülakat sonuçlarını 2,5 yıldır açıklayamadılar
'Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık'
HSK, 11 hakim ve savcıyı FETÖ'den ihraç etti
Yeni hasta sayısı 2 bin sınırına geldi
KYK borçları silinmiyor, yeniden yapılandırılacak
Yarım milyon genç, asker kaçağı durumuna düştü
Denizli Valisi'nin alması gereken 5 kurs
Virüse dirençli 0 kan grubu için bir araştırma daha
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ratatouille 2
Hamaylı 1
ah 1
3 idiots 1
öğretmenim bugün canlı ders var mı 3
pi'nin yaşamı 1
takım elbise altına beyaz çorap giymek 1
voli vurmak 1
mobilya nefreti 1
aval 1
SON İLANLAR
Tokat Niksar SYDV Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Engelli 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
Bayburt Üniversitesi İç Denetçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 67 İşçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam