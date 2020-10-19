Aksaray Valisi'nden darp edilen sağlıkçıya ilişkin açıklama
|19 Ekim 2020 21:23
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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapan İl Sağlık Müdürlüğü ekibinden bir sağlık çalışanının darbedilmesinin kendilerini derinden üzdüğünü ve bu eylemi kesinlikle kabul etmediklerini söyledi.
Vali Aydoğdu ve beraberindekiler kent merkezindeki kafe ve restoranlarda, maske, mesafe ve temizlik kurallarını denetledi.
Denetimlerin bitiminde gazetecilere açıklamada bulunan Aydoğdu, "Aksaray'da maske kullanımı konusunda çok ciddi bir duyarlılık var. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu süreçte dikkat etmemiz gereken nokta kış ayı geliyor, insanlar kafelerde ve restoranlarda toplanıyor. Bu durum virüsün bulaş hızını artırabilir. Maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat ettiğimiz sürece bu hastalıktan çok daha hızlı bir şekilde kurtulmuş olacağız." diye konuştu.
- Sağlık çalışanının darbedilmesi
Aydoğdu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştiren İl Sağlık Müdürlüğü ekibinde yer alan sağlık çalışanının darbedilmesine değinerek, bu olayın kendisini çok üzdüğünü dile getirdi.
Saldırının Aksaray'a yakışmadığını anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:
"Bu münferit olay bizleri derinden üzdü. Sağlık çalışanına yapılan bu eylemi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Zaten güvenlik güçlerimiz gerekli işlemi yaptı. Şu anda süreç cumhuriyet savcılığımız nezdinde ilerliyor. Her şey hukuk çerçevesinde. Kimsenin endişesi olmasın. Halkımızın maske ve virüs konusunda hassas olduğunu biliyoruz. Arkadaşlarımızda devletin kendilerine verdiği görevi yerine getiriyorlar. Bizim yapmamız gereken birbirimize yardımcı olmak. Bizler birbirimizi anladığımız müddetçe bu tür münferit olayların olmayacağına inanıyorum. Süreci takip ediyoruz."
Aksaray'da, bugün Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştiren İl Sağlık Müdürlüğü ekibinde yer alan ekip sorumlusunu darbettiği ileri sürülen eczane çalışanı gözaltına alınmıştı.
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