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'Muhtarlarımızın taleplerine kurumsal ciddiyetle yaklaşıyoruz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muhtar demek, 'millet' demektir. Onun için muhtarlarımızın taleplerine de kurumsal bir ciddiyetle yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 19 Ekim 2020 21:39
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'Muhtarlarımızın taleplerine kurumsal ciddiyetle yaklaşıyoruz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muhtar demek, 'millet' demektir. Onun için muhtarlarımızın taleplerine de kurumsal bir ciddiyetle yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, muhtarların, 2 asra yaklaşan bilgi ve birikimlerinin yanında demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yaptıklarını belirtti.

Devlet ve millet arasındaki gönül köprüsünü sağlaması, çağdaş hizmet yönetimi anlayışının en temel örneklerini sergilemesi bakımından muhtarlara olan ihtiyacın gün geçtikçe arttığına işaret eden Soylu, son 18 yılını değişim ve dönüşüm adımlarıyla geçiren Türkiye'nin, yerel yönetimlerin işlevselliğinin artırılması noktasında da devrim niteliğinde adımlar attığını bildirdi.

Muhtarların merkezi kurumsal yapıya tam anlamıyla dahil edildiklerini, özlük haklarının güncellendiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bizzat istişare halinde bulunabildiklerini anımsatan Soylu, bunların, hizmet kalitesi noktasında önemli kazanımlar ortaya koyduğunu ifade etti.

Bakan Soylu, mesajına şöyle devam etti:

"Muhtar demek, 'millet' demektir. Onun için muhtarlarımızın taleplerine de kurumsal bir ciddiyetle yaklaşıyoruz. Şu ana kadar muhtarlarımızdan gelen 110 bin 531 talebin 93 bin 588'i yani yüzde 84,6'sı sonuçlandırılmıştır. Kalan taleplerin de en hızlı bir şekilde sonuçlanması için çalışmalara devam edilmektedir.

Muhtarlarımızın kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmesi, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara iletebilmesi amacıyla da valiliklerimizin eliyle hizmet içi eğitim programları hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda 2019 yılında 42 bin 472 muhtarımıza, 2020 yılında ise 11 bin 80 muhtarımıza eğitim verilmiştir."

Soylu, muhtarların, sadece yaptıkları hizmetlerle değil, 15 Temmuz hain darbe girişiminden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına kadar birçok kriz dönemlerinde ortaya koydukları cesaret ve canlarını dişlerine takarak verdikleri mücadeleyle de büyük bir emsal teşkil ettiklerini kaydetti.

Bütün muhtarların Muhtarlar Günü'nü tebrik eden ve kendilerine çalışmalarında başarı dileğinde bulunan Soylu, görevi başında şehit olan bütün muhtarlara Allah'tan rahmet diledi.
Anadolu Ajansı
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