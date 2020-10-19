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Prizde unutulan şarj aleti yangına neden oldu

Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın 2'nci katında prizde unutulan şarj aleti yüzünden çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde bulunan ve dumandan etkilenen bir kişiye 112 ekipleri müdahale etti.
 19 Ekim 2020 21:54
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Prizde unutulan şarj aleti yangına neden oldu

Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın 2'nci katında prizde unutulan şarj aleti yüzünden çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde bulunan ve dumandan etkilenen bir kişiye 112 ekipleri müdahale etti.

Olay, İstiklal Mahallesi Kivi Sokak'ta saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın 2'nci katında ev sakinlerinin prizde unuttuğu şarj aleti nedeniyle yangın çıktı. Yangın dumanlarını fark eden vatandaşlar dışarı çıkarak itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle sokakta panik yaşandı. Kısa süre sonra itfaiyenin söndürdüğü yangında evde dumandan etkilenen bir kişiye 112 sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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