Balıkçıların mavi ışık oyunu zabıtaya takıldı
Bursa'da Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mavi ve mor ışık kullanarak balıkların kusurlarını saklayan işletmelere hileli satış yapmaktan yasal işlem uyguladı.
|19 Ekim 2020 22:19
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Bursa'da Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde balık satışı yapan işyerlerini denetledi.
İncelenen balıkçı tezgahlarından bazılarının mavi ve mor ışık kullanarak balıkların kusurlarını gizlemeye çalıştığı tespit edildi. Hileli balık satışı yaptığı belirlenen işyerleri hakkında ekiplerce tutanak tutuldu. İşletmelerdeki mavi ışıkların sökülmesi için işyeri sahiplerine süre verildi.
Yapılan denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, "İlçemizdeki balıkçılara yönelik yaptığımız denetimlerde bazı işyerlerinin mavi ve mor ışık kullandığını tespit ettik. Bu yöntem ile işyerleri balıkların kusurlarını saklamaya çalışıyor. Uyarılarda bulunarak, gerekli tutanakları tuttuk. Denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.
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