Milyonere damga vurmuştu! Kazandığı parayla ne yapacak?
|19 Ekim 2020 22:25
|+Aa- Yazdır
Eyyübiye Mahallesi'nde yaşayan Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hikmet Karakurt, her yıl yaz tatilinde olduğu gibi bu yıl da ailesiyle birlikte geçimlerini sağlamak için mevsimlik tarım işçisi olarak Ankara'nın Polatlı ilçesine gitti.
Sekiz çocuklu ailesi ile tarlada soğan toplarken ' Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına başvuran Karakurt, başarılı bir performans sergiledi ve 250 bin TL'lik soruyu açtırdı. Ancak soruyu gördükten sonra çekilmeye karar veren Karakurt, 125 bin lira kazandı.
TARLAYA ÇALIŞMAYA GİDERKEN YARIŞMAYA BAŞVURMUŞ
Tarlada çalışırken verilen mola sırasında yarışmaya başvurduğunu anlatan Hikmet, "Ben ailemle birlikte soğan toplamak için Polatlı'ya gittik. Mola sırasında bu yarışmaya başvurdum. Dünyada her şey yaşanabilir diye bir umudum vardı. Kısa bir süre sonra yarışmadan bana dönüş yapıldı. Ardından İstanbul'a gittim" dedi.
BU KADAR BÜYÜK BİR PARA KAZANACAĞIMI DÜŞÜNMEMİŞTİM
Karakurt, sözlerine "Oldukça heyecanlı bir yarışma oldu. Bu kadar büyük para kazanacağımı düşünmemiştim. Kısmetimiz bu paradaymış, bu para bizim aile için çok büyük bir miktardır. Bu yarışmada 125 bin lira kazandım. Bu parayı kardeşlerimin eğitiminde kullanacağım. Geriye bir miktar kalırsa küçük bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Ama ilk önce kardeşim Feride'ye tablet alacağım" diyerek devam etti.
'Hayatım boyunca bu parayı kazanamayacaktım'
AİLESİ İLE BİRLİKTE TARLADA GÜNLÜK 60 LİRA KAZANIYOR
Ailesiyle birlikte günlük 60 lira kazandıklarını ifade eden Hikmet Karakurt, "250 bin liralık soruya ulaşmak oldukça heyecan verici bir durumdu. Bu sorunun çok riski vardı. Hayatım boyunca bir daha 125 bin lira kazanamayacaktım. O yüzden bu soruda çekildim" diye konuştu.
ÜNİVERSİTEDE DEVLET BURSUYLA OKUYORUM
"Üniversitede devlet bursuyla okuyorum" diyen Hikmet, "Yarışma sonunda Şanlıurfa'ya geldim. Herkes tarafından kucaklandım, tebrik edildim. Ailem halen Polatlı'da soğan toplama işinde çalışıyor. Ben ve kardeşim ise okulların başlaması üzerine Şanlıurfa'ya geldik. Her yıl 3-4 ay tarlada çalışarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz" dedi
Hikmet Karakurt, ekrana gelen soruların hepsini bilmeyi başardı ve 250 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Urfalı Hikmet, 250 bin liralık soruda çekilerek 125 bin TL kazandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Günlük Koronavirüs Tablosu'nda güncelleme
19 Ekim 2020 23:36
|'Hastaların yüzde 65'i virüsü akrabalarından kapmış'
19 Ekim 2020 22:30
|Prof. Dr. Ceyhan'dan 'şehirlerarası seyahat' uyarısı
19 Ekim 2020 21:44
|Eşinin testi pozitif çıkan Bartın Valisi karantinaya alındı
19 Ekim 2020 21:12
|Vali açıkladı: Kent genelinde vaka sayıları düştü
19 Ekim 2020 21:00
|Kadın muhtarlar ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor
19 Ekim 2020 20:28
|Özel gereksinimli çocukları okul heyecanı sardı
19 Ekim 2020 20:27
|'Hamurla mı uğraşacaksın' diyen eşine inat fırıncı oldu
19 Ekim 2020 20:00
|Emekli öğretmen, 1200 çeşit ata tohumuna gözü gibi bakıyor
19 Ekim 2020 19:59
|Doğa olaylarının afete dönüşmesi engellenebilir
19 Ekim 2020 19:51