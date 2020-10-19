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Milyonere damga vurmuştu! Kazandığı parayla ne yapacak?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında aldığı 125 bin lira para ile dikkatleri üzerine çeken Mevsimlik tarım işçisi olan Hikmet Karakurt (22), "Bu kadar büyük para kazanacağımı düşünmemiştim" dedi.
 19 Ekim 2020 22:25
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Eyyübiye Mahallesi'nde yaşayan Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hikmet Karakurt, her yıl yaz tatilinde olduğu gibi bu yıl da ailesiyle birlikte geçimlerini sağlamak için mevsimlik tarım işçisi olarak Ankara'nın Polatlı ilçesine gitti.

Sekiz çocuklu ailesi ile tarlada soğan toplarken ' Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına başvuran Karakurt, başarılı bir performans sergiledi ve 250 bin TL'lik soruyu açtırdı. Ancak soruyu gördükten sonra çekilmeye karar veren Karakurt, 125 bin lira kazandı.

TARLAYA ÇALIŞMAYA GİDERKEN YARIŞMAYA BAŞVURMUŞ

Tarlada çalışırken verilen mola sırasında yarışmaya başvurduğunu anlatan Hikmet, "Ben ailemle birlikte soğan toplamak için Polatlı'ya gittik. Mola sırasında bu yarışmaya başvurdum. Dünyada her şey yaşanabilir diye bir umudum vardı. Kısa bir süre sonra yarışmadan bana dönüş yapıldı. Ardından İstanbul'a gittim" dedi.

BU KADAR BÜYÜK BİR PARA KAZANACAĞIMI DÜŞÜNMEMİŞTİM

Karakurt, sözlerine "Oldukça heyecanlı bir yarışma oldu. Bu kadar büyük para kazanacağımı düşünmemiştim. Kısmetimiz bu paradaymış, bu para bizim aile için çok büyük bir miktardır. Bu yarışmada 125 bin lira kazandım. Bu parayı kardeşlerimin eğitiminde kullanacağım. Geriye bir miktar kalırsa küçük bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Ama ilk önce kardeşim Feride'ye tablet alacağım" diyerek devam etti.

'Hayatım boyunca bu parayı kazanamayacaktım'

AİLESİ İLE BİRLİKTE TARLADA GÜNLÜK 60 LİRA KAZANIYOR

Ailesiyle birlikte günlük 60 lira kazandıklarını ifade eden Hikmet Karakurt, "250 bin liralık soruya ulaşmak oldukça heyecan verici bir durumdu. Bu sorunun çok riski vardı. Hayatım boyunca bir daha 125 bin lira kazanamayacaktım. O yüzden bu soruda çekildim" diye konuştu.

ÜNİVERSİTEDE DEVLET BURSUYLA OKUYORUM

"Üniversitede devlet bursuyla okuyorum" diyen Hikmet, "Yarışma sonunda Şanlıurfa'ya geldim. Herkes tarafından kucaklandım, tebrik edildim. Ailem halen Polatlı'da soğan toplama işinde çalışıyor. Ben ve kardeşim ise okulların başlaması üzerine Şanlıurfa'ya geldik. Her yıl 3-4 ay tarlada çalışarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz" dedi

Hikmet Karakurt, ekrana gelen soruların hepsini bilmeyi başardı ve 250 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Urfalı Hikmet, 250 bin liralık soruda çekilerek 125 bin TL kazandı.
DHA
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