'Hastaların yüzde 65'i virüsü akrabalarından kapmış'
|19 Ekim 2020 22:30
|+Aa- Yazdır
Burdur Valisi Ali Arslantaş, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 65'inin virüsü akrabalarından kaptığını belirterek, toplantı ve ziyaretlere bir süre ara verilmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Vali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maskenin yanı sıra sosyal mesafenin de salgınla mücadele çok önemli olduğuna dikkati çekti.
Komşu ve akraba ziyaretlerinin bir süreliğine yapılmamasını öneren Arslantaş, paylaşımında şu ifadeye yer verdi:
"Maske için teşekkürler ama mesafeye uymuyoruz. Apartman toplantıları, altın günleri, hasta ziyaretleri, komşu, esnaf ziyaretleri gibi alışkanlıklara lütfen ara verelim. İlimizde koronavirüse yakalanan hastalarımızın yüzde 65'i virüsü akrabalarından ev ortamında kapmışlar. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürelim."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İzmir'de kumar oynayan 173 kişiye, 211 bin 925 lira ceza
19 Ekim 2020 23:46
|Günlük Koronavirüs Tablosu'nda güncelleme
19 Ekim 2020 23:36
|Bitlis'te bir köy ilkokulu ve ortaokulu karantinaya alındı
19 Ekim 2020 23:29
|6 ilden yeni karantina haberleri geldi
19 Ekim 2020 22:00
|Eşinin testi pozitif çıkan Bartın Valisi karantinaya alındı
19 Ekim 2020 21:12
|DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek
19 Ekim 2020 19:57
|Yeni hasta sayısı 2 bini geçti
19 Ekim 2020 19:15
|6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
18 Ekim 2020 21:33
|Gazeteci Gürkan Hacır koronavirüse yakalandı
18 Ekim 2020 17:55
|4 ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
17 Ekim 2020 19:36