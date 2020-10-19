'Hastaların yüzde 65'i virüsü akrabalarından kapmış'

DENİZLİ VALİSİ, NEDEN GÖREVDEN ALINMIYOR/ ALINAMIYOR? Denizli Valisi Ali Fuat Atik, hafta sonu esnaf ziyaretinde, bir dönerci ile yaşadığı diyalog sonrasında, işletmenin kapatılmasını istemişti. Vali Atik daha sonra üsluptan kaynaklanan hatadan dolayı özür diledi. Özür dilediği için de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tebrik edildi.