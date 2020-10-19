Galatasaray evinde ilk kez Alanyaspor'a yenildi
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.
|19 Ekim 2020 22:34
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Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.
Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar rakibine karşı evinde ilk kez yenildi. Bugüne kadar 4'ü Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 5 müsabakada kazanan Galatasaray olmuştu. Turuncu-yeşilliler, rakibine karşı oynadığı 6. deplasman maçında ilk galibiyetini elde etti.
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