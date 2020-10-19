Bakan Koca: Fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin
|19 Ekim 2020 22:59
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.
Koca, Twitter hesabından, "Doluysa binmeyin" başlığıyla, fazla yolcusu bulunan bir dolmuşun fotoğrafını paylaştı.
İstanbul'da bazı dolmuş şoförlerinin, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikayetlerin artmaya başladığını belirten Bakan Koca, "Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan emniyet birimlerine yardımcı olun." ifadelerini kullandı.
DOLUYSA, BİNMEYİN! İstanbul'da dolmuş şoförleri içinden bazılarının, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikayetler artmaya başladı. Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan Emniyet birimlerine yardımcı olsun. pic.twitter.com/XiAJvN3z0fDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 19, 2020
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