1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca: Fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.
 19 Ekim 2020 22:59
+Aa- Yazdır
Bakan Koca: Fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Koca, Twitter hesabından, "Doluysa binmeyin" başlığıyla, fazla yolcusu bulunan bir dolmuşun fotoğrafını paylaştı.

İstanbul'da bazı dolmuş şoförlerinin, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikayetlerin artmaya başladığını belirten Bakan Koca, "Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan emniyet birimlerine yardımcı olun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı
19 Ekim 2020 23:55		 İYİ Parti'den Ümit Özdağ'a jet yanıt: Niyetiniz ifşa olmuştur
19 Ekim 2020 23:47
AK Partili Belediye Başkanı partiden ihraç edildi
19 Ekim 2020 23:10		 İyi Partili Vekil: İstanbul il başkanımız FETÖ'cüdür
19 Ekim 2020 21:40
'Muhtarlarımızın taleplerine kurumsal ciddiyetle yaklaşıyoruz'
19 Ekim 2020 21:39		 Aksaray Valisi'nden darp edilen sağlıkçıya ilişkin açıklama
19 Ekim 2020 21:23
YÖK Başkanı: Açık erişimin önemi belirgin olarak ortaya çıktı
19 Ekim 2020 20:17		 Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı
19 Ekim 2020 19:50
ANCA-20 Tatbikatı devam ediyor
19 Ekim 2020 19:43		 HDP'li vekil'den evlat nöbetindeki ailelere hakaret
19 Ekim 2020 19:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:55 - İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı23:47 - İYİ Parti'den Ümit Özdağ'a jet yanıt: Niyetiniz ifşa olmuştur23:46 - İzmir'de kumar oynayan 173 kişiye, 211 bin 925 lira ceza23:36 - Günlük Koronavirüs Tablosu'nda güncelleme23:29 - Bitlis'te bir köy ilkokulu ve ortaokulu karantinaya alındı23:10 - AK Partili Belediye Başkanı partiden ihraç edildi
22:59 - Bakan Koca: Fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin22:34 - Galatasaray evinde ilk kez Alanyaspor'a yenildi22:30 - 'Hastaların yüzde 65'i virüsü akrabalarından kapmış'22:25 - Milyonere damga vurmuştu! Kazandığı parayla ne yapacak?22:19 - Balıkçıların mavi ışık oyunu zabıtaya takıldı22:18 - Yargıtay'dan emsal önlük kararı: Tazminatsız işten çıkarıldı
22:15 - Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi22:02 - Sık yapılan mangaldaki tehlike! Uzmanlar uyarı22:00 - 6 ilden yeni karantina haberleri geldi21:54 - Prizde unutulan şarj aleti yangına neden oldu21:44 - Prof. Dr. Ceyhan'dan 'şehirlerarası seyahat' uyarısı
21:40 - İyi Partili Vekil: İstanbul il başkanımız FETÖ'cüdür
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Denizli Valisi, neden görevden alınmıyor/ alınamıyor?
Cumhurbaşkanlığından, vatandaştan belge istemeyin yazısı
Böyle bakanlık mı olur? 76 kişinin girdiği mülakat sonuçlarını 2,5 yıldır açıklayamadılar
'Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık'
Yeni hasta sayısı 2 bini geçti
HSK, 11 hakim ve savcıyı FETÖ'den ihraç etti
KYK borçları silinmiyor, yeniden yapılandırılacak
Yarım milyon genç, asker kaçağı durumuna düştü
Virüse dirençli 0 kan grubu için bir araştırma daha
Denizli Valisi'nin alması gereken 5 kurs
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
suya elektroşok vererek avlanmak 1
kırarım boynuzunu iblis 2
telefondaki otomatik düzeltme 3
su 1
limonlu parfe 1
kalp gözü 2
Hüseyin Rahmi Gürpınar 1
fahrettin koca'nın taksim paylaşımı 3
bağırsak 1
hazal tektaş 1
SON İLANLAR
Tokat Niksar SYDV Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Engelli 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
Bayburt Üniversitesi İç Denetçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 67 İşçi alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam