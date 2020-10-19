AK Partili Belediye Başkanı partiden ihraç edildi
|19 Ekim 2020 23:10
|+Aa- Yazdır
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu kararı ile Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı'nın partiden ihraç edildiğini söyledi.
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, yaptığı açıklamada 19 yıllık siyasetinde gecesini gündüzüne katarak Türkiye ile birlikte gönül coğrafyasında kaderini değiştirmek adına mücadele veren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı siyasete gayri yasal ahlaki işlerle gölge düşürmenin her AK Partili belediye başkanı için ihraç gerekçesi olduğunu kaydetti. Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı'nın partiden ihraç edildiğini belirten Uluçay, "AK Parti, şahsiyet yoksunu kişilerin kirli işlerini gölgelemek için kullanacakları bir siyasi parti değildir. Bugüne kadar da olmamıştır. Yapanlar ya da yapmaya yeltenenler hukuki olarak elbette karşılığını alırlar. AK Parti'de çürük elmalara asla yer yoktur, olamaz. AK Parti siyaseti leke götürmez bir anlayış ile çalışır. AK Parti'de hiçbir belediye başkanı gerekçesiz bir şekilde ihraç edilmez, edilemez. Merkez Disiplin Kurulumuzun almış olduğu kararlar yapılan istişareler neticesinde karara bağlanır. Hiç kimse Cumhurbaşkanı sayesinde oturmuş olduğu koltuğu lekeleme hakkına sahip değildir. AK Parti'deki yeri ihraç edilerek noktalanmış olanların, hukuki olarak görevinin resmiyetine aykırı hal ve hareketler, iş ve işlemler dolayısıyla yasal süreçleri devam edecektir. Bütün bunlarla birlikte ihraçları gerekçesi ile açıklama yapanlarla ilgili elimizde mevcut olanın ya da bilinenin daha fazlasıyla elimizde bilgi ve belgenin mevcut olduğunu ifade etmek isteriz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı
19 Ekim 2020 23:55
|İYİ Parti'den Ümit Özdağ'a jet yanıt: Niyetiniz ifşa olmuştur
19 Ekim 2020 23:47
|Bakan Koca: Fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin
19 Ekim 2020 22:59
|İyi Partili Vekil: İstanbul il başkanımız FETÖ'cüdür
19 Ekim 2020 21:40
|'Muhtarlarımızın taleplerine kurumsal ciddiyetle yaklaşıyoruz'
19 Ekim 2020 21:39
|Aksaray Valisi'nden darp edilen sağlıkçıya ilişkin açıklama
19 Ekim 2020 21:23
|YÖK Başkanı: Açık erişimin önemi belirgin olarak ortaya çıktı
19 Ekim 2020 20:17
|Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı
19 Ekim 2020 19:50
|ANCA-20 Tatbikatı devam ediyor
19 Ekim 2020 19:43
|HDP'li vekil'den evlat nöbetindeki ailelere hakaret
19 Ekim 2020 19:26