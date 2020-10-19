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AK Partili Belediye Başkanı partiden ihraç edildi

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu kararı ile Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı'nın partiden ihraç edildiğini söyledi.
 19 Ekim 2020 23:10
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AK Partili Belediye Başkanı partiden ihraç edildi

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu kararı ile Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı'nın partiden ihraç edildiğini söyledi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, yaptığı açıklamada 19 yıllık siyasetinde gecesini gündüzüne katarak Türkiye ile birlikte gönül coğrafyasında kaderini değiştirmek adına mücadele veren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı siyasete gayri yasal ahlaki işlerle gölge düşürmenin her AK Partili belediye başkanı için ihraç gerekçesi olduğunu kaydetti. Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı'nın partiden ihraç edildiğini belirten Uluçay, "AK Parti, şahsiyet yoksunu kişilerin kirli işlerini gölgelemek için kullanacakları bir siyasi parti değildir. Bugüne kadar da olmamıştır. Yapanlar ya da yapmaya yeltenenler hukuki olarak elbette karşılığını alırlar. AK Parti'de çürük elmalara asla yer yoktur, olamaz. AK Parti siyaseti leke götürmez bir anlayış ile çalışır. AK Parti'de hiçbir belediye başkanı gerekçesiz bir şekilde ihraç edilmez, edilemez. Merkez Disiplin Kurulumuzun almış olduğu kararlar yapılan istişareler neticesinde karara bağlanır. Hiç kimse Cumhurbaşkanı sayesinde oturmuş olduğu koltuğu lekeleme hakkına sahip değildir. AK Parti'deki yeri ihraç edilerek noktalanmış olanların, hukuki olarak görevinin resmiyetine aykırı hal ve hareketler, iş ve işlemler dolayısıyla yasal süreçleri devam edecektir. Bütün bunlarla birlikte ihraçları gerekçesi ile açıklama yapanlarla ilgili elimizde mevcut olanın ya da bilinenin daha fazlasıyla elimizde bilgi ve belgenin mevcut olduğunu ifade etmek isteriz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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