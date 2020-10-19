Bitlis'te bir köy ilkokulu ve ortaokulu karantinaya alındı

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyü ilkokulu ve ortaokulunda bazı öğrencilerin korona testlerinin pozitif çıkmasının ardından okul karantinaya alındı.

Tatvan ilçesi Benekli köyünde bulunan Benekli ilkokulu ve ortaokulunda birçok öğrencinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine okul karantinaya alındı. Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis ili Tatvan ilçesi Benekli köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunmasına bağlı olarak okullarımızda da numune sonucu pozitif çıkan ve Covid-19 semptomlarını gösteren öğrencilerimizde artış görülmektedir. Bu sebeple İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddesi kapsamında Benekli köyü ortaokulu, Benekli köyü ilkokulunun kapanıp karantinaya alınması ve okullara giriş çıkışların 20 Ekim 2020 tarih ve saat 08.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar yasaklanması, gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesi konusunda oy birliğiyle karar alınmıştır" denildi.