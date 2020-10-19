Günlük Koronavirüs Tablosu'nda güncelleme
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki yeni hasta sayısını 2 bin 26 olarak güncelledi.
|19 Ekim 2020 23:36
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki yeni hasta sayısını 2 bin 26 olarak güncelledi.
Bakanlık tarafından "covid19.saglik.gov.tr" adresinden yayımlanan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda bugün yeni hasta sayısı 1958 olarak açıklanmıştı.
Rakamda güncelleme yapan Sağlık Bakanlığı, yeni hasta sayısının 2 bin 26 olduğunu duyurdu.Yeni hasta sayısı 2 bini geçti
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