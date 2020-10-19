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İzmir'de kumar oynayan 173 kişiye, 211 bin 925 lira ceza

 19 Ekim 2020 23:46
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İzmir'de kumar oynayan 173 kişiye, 211 bin 925 lira ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 173 kişiye, 211 bin 925 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine Kavaklıdere, Gökdere, Egemenlik ve Yaka mahalelerindeki 2 dernek binası ile 4 depoya operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğininde görev aldığı operasyonlarda 173 kişiye kumar oynamak suçundan toplam 211 bin 925 lira, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamak suçundan da 50 kişiye 157 bin 500 lira ceza verildi.

Operasyonlarda ayrıca kapalı alanlarda tütün mamülleri tüketen 145 kişiye de 27 bin 115 lira idari para cezası uygulandı.

Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kumar oynanan 2 dernek ve 4 depoyu mühürlemek suretiyle faaliyetten men etti.

Operasyonlarda 15 şüpheli hakkında da adli işlem başlatılıdı, ekipler, adreslerde yaptığı aramada kumar oynamada kullanılan 71 materyale el koydu.
Anadolu Ajansı
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