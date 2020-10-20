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20 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları

20 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
 20 Ekim 2020 00:06
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20 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci yazar Bekir Coşkun'un Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Ankara/12.38)

2- CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/10.45/12.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapan Kanun Teklifi görüşülecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni ele alacak.

(TBMM/ 15.00/15.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü" kapsamında Hava Trafik Kontrol Merkezini, Yerli ve Milli ATC Eğitim Simülatörü ile Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesini ziyaret edecek.

(Ankara/11.00/11.25/12.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 7 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Bakü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçları başlayacak. Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımıyla karşılaşacak.

(Leipzig/22.00)

2- Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/16.00/17.00)

3- TFF 1. Lig'de 6. hafta mücadelesi Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eskişehirspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.30/Eskişehir/19.00)

4- Futbolda Misli.com 2. Lig'in 6. haftası başlayacak, Kırmızı Grup'ta 3 maç yapılacak.

5- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüyle oynanacak 2. tur mücadelesi 3 maçla başlayacak.

6- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 4. haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Sırbistan'ın Partizan NIS takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın mücadelesiyle başlayacak.

(Kayseri/16.00)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasından ertelenen Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe Opet maçı yapılacak.

(İstanbul/17.00)

9- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Ligi'nde grup maçları başlayacak. C Grubu'nda yer alan Beşiktaş Aygaz, ilk maçında Almanya'nın Magdeburg takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.45)

10- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi ve EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3. tur kuraları çekilecek; Avrupa Ligi'nde Kastamonu Belediyespor'un, Avrupa Kupası'nda da Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Muratpaşa Belediyespor'un rakipleri belli olacak.

(Viyana/12.00)

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Anadolu Ajansı
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