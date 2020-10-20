HSK'nın ihraç ettiği hakim ve savcı isimleri Resmi Gazetede
|20 Ekim 2020 00:35
|+Aa- Yazdır
Hakimler ve Savcılar Kurulunun ihraç ettiği 11 hakim ve savcının isimleri Resmi Gazetede yayımlandı.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN HAKİM VE SAVCILARA DAİR KARAR
Konya Hakimi (40391) Zeki YILDIRIM,
Ankara Hakimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (92580) Şerife ŞAHİN,
Yargıtay Tetkik Hakimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (109670) Göknur TOSUN KAYACI,
Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı (122391) Gökhan DÜĞER,
Kocaeli Hakimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (151472) Mehmet NOYAN,
Nevşehir Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (189491) Celal AKAR,
Tarsus Hakimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (189524) Bahar GÖGÜS,
Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (192819) Merve BOZKURT,
Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (192860) Mücahit Fatih ALBAYRAK,
Emirdağ Hakimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (193583) Ejder AKSAK ve
Çal Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (194417) Mehmet KULA'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden, adı geçenlerin, 7145 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35'inci maddenin (A) fıkrası uyarınca MESLEKTE KALMALARININ UYGUN OLMADIĞINA ve MESLEKTEN ÇIKARILMALARINA,
Karar için tıklayın.
DAHA ÖNCE MESLEKTEN ÇIKARILAN HAKİM VE SAVCILARIN İTİRAZLARINA DAİR KARAR
Büyükçekmece Hakimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (125449) Güler YABAŞ'm
20.03.2020,
Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (171104) Semih KIR'ın 16.03.2020 ve
Bursa Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (171131) Gökhan BALCl'nın 17.03.2020 tarihli yeniden inceleme talepli dilekçeleri,
Konya eski halen Yüksekova Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (153603) Sabahattin YILMAZ'm 17.07.2020 ve 21.07.2020 tarihli yeniden inceleme talepli dilekçesi,
dosyadaki bilgi ve belgeler ile tüm deliller birlikte değerlendirilerek yapılan incelemede; Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 11.03.2020 tarih ve 2020/46 sayılı kararı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 10.07.2020 tarih ve 2020/127 sayılı karan yerinde olduğundan değiştirilmesine yer olmadığına, ilgililerin yeniden inceleme taleplerinin ayn ayrı olmak üzere ESASTAN REDDİNE, oy birliği ile,
Karar için tıklayın.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yurtlarda, sağlık personeli bulundurma zorunluğunda değişiklik
20 Ekim 2020 00:05
|İzmir'de kumar oynayan 173 kişiye, 211 bin 925 lira ceza
19 Ekim 2020 23:46
|6 ilden yeni karantina haberleri geldi
19 Ekim 2020 22:00
|Güvenlik korucularına yönelik eğitim semineri düzenlendi
19 Ekim 2020 20:47
|Antalya Valiliği, fırtınadan etkilenen çiftçilere yardım yapacak
19 Ekim 2020 20:45
|Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak
19 Ekim 2020 20:24
|Eskişehir sanayisi demir yolu ile limanlara bağlandı
19 Ekim 2020 20:14
|Diyanet, 'Hac ve Umre' kitapçığı hazırladı
19 Ekim 2020 20:05
|159 Okul taşıtı trafikten men edildi
19 Ekim 2020 16:54
|Cumhurbaşkanlığından, vatandaştan belge istemeyin yazısı
19 Ekim 2020 15:18