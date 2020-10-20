KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar Rum lideri ile ilk kez görüşecek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in 26 Ekim Pazartesi günü bir araya geleceği belirtildi.
|20 Ekim 2020 05:11
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Edinilen bilgilere göre KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis bugün bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Dostane şekilde geçtiği belirtilen telefon görüşmesinde Anastasiadis'in, Tatar ile en kısa zamanda görüşmek istediğini ifade ettiği öğrenildi. Tatar da, Anastasiadis'in isteğine olumlu karşılık verdi. İki liderin BM'nin ara bölgede düzenleyeceği sosyal bir etkinlikte bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Anastasiadis, yayınladığı mesajda da Tatar'ı kutlamış ve en kısa zamanda görüşme isteğini açıklamıştı.
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