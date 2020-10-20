Kavuncu: Ümit Özdağ'ı mahkemeye vereceğim
|20 Ekim 2020 06:40
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İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, bu akşam CNNTürk'te yayınlanan programda İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu, Kazakistan'da görev yürüttüğü derneğin FETÖ'den kapatıldığını öne sürdü. Gündeme oturan iddia sonrası Buğra Kavuncu telefonla canlı yayına bağlanarak hakkındaki iddiaları yalanladı. Derneğin FETÖ ile ilgisinden haberdar olmadığını söyleyen Kavuncu, Özdağ'ı mahkemeye vereceğini belirtti.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın kendisi hakkında ortaya attığı "FETÖ'cü" iddiaları ile ilgili konuştu.
"Tabi ki mahkemeye vereceğim"
CNNTürk canlı yayınına bağlanan Kavuncu, kendisine yöneltilen "Ümit Özdağ'ı mahkemeye mi vereceksiniz?" sorusuna "Tabi ki mahkemeye vereceğim" şeklinde yanıt verdi.
"Parti tüzüğünün verdiği tüm yetkiyi kullanacağım"
Moderatör Ahmet Hakan'ın söz konusu iddiayı dile getiren Ümit Özdağ'ın 'İYİ Parti'nin kurucularından olduğunu' hatırlatması ve bu durumun tuhaf olup olmayacağını sorması üzerine "Çok tuhaf" diyen Kavuncu, "Ben siyasette yeniyim. Siyasette ayak oyunları, iftiralarla nasıl mücadele edilir bilmiyorum" ifadelerini kullandı ve Özdağ'a karşı parti tüzüğünün verdiği tüm yetkiyi kullanarak hareket edeceğini belirtti.
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