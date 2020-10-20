Atina semalarında yerli SİHA paniği
|20 Ekim 2020 06:50
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Suriye ve Libya gibi çatışma bölgelerinde sahadaki dengeleri değiştiren, son olarak Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda başarısıyla öne çıkan yerli Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), Yunanistan'ı panikletti. Birçok ülkenin yakından takip ettiği yerli SİHA'lar, Ermenistan'a ait S-300 hava savunma sistemlerini imha edince, Yunanistan da harekete geçti.
Yunan medyasından Pentapostagma'ya göre Savunma Bakanlığı, Türk SİHA'larının, Ermeni S-300'lerini imha etmesi sonrası protokolleri yenileme kararı aldı. Bu kapsamda Yunanistan'ın Girit'te konuşlu olan S-300 hava savunma sistemlerinin 22 yıl sonra ilk kez atış testleri yapmaya hazırlandığı bildirildi.
Türkiye'nin Sinop'ta S-400 hava savunma sisteminin test atışları yaptığı bir dönemde Atina'dan da böyle bir adımın gelme zamanlamasının manidar olduğuna dikkat çekilirken, NATO ve ABD'nin Atina'ya karşı nasıl bir tepki vereceği de merak ediliyor. Türkiye'nin S-400 almasına karşı yaptırım dilini kullanan ABD'nin, NATO üyesi olan Yunanistan'ın S-300 hamlesine benzer tepki verip vermeyeceği merak konusu.
Selçuk Böke
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