Kirli yumurtaları alıp 'köy yumurtası' diye fahiş fiyata satıyorlar

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, vatandaşları sahte yumurtalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Üretim maliyetlerinin arttığını belirten İbrahim Afyon, "300 dolar seviyesinde aldığımız soya, şu anda 500 dolar/ton seviyesinde. Mısır ise geçen yıl 1.350 TL gibi rakamlara alınırken şu anda çiftliğimizde 1.950 TL" dedi. Yumurta fiyatlarının şu an ideal seviyede olduğunu ifade eden Afyon, "Yumurta, tane başına 52 kuruşa bizden çıkıyor. Bunun üzerine ambalaj, nakliye de ekleniyor. Ulusal marketler 73 kuruşa satıyor. Günümüz şartlarında ideal rakam. 73 kuruşa üretici de tüketici de tepki göstermez" diye konuştu. Üreticiler tarafından 52 kuruş seviyelerinde piyasaya sunulan yumurtanın, bazı satış noktalarında 1 liradan vatandaşa satılmasını değerlendiren Afyon, "Bizim 52 kuruşa verdiğimiz yumurta, beyaz yumurta. 1 liraya satılan yumurta ise 'organik yumurta', 'gezen tavuk yumurtası' ve 'köy yumurtası' adı altında satılan ve haksız pahalı olan sarı yumurta. Sarı yumurtada 'köy yumurtası' algısı var. Bu 1 TL'ye alınan yumurta ile bizim 30, 40 kuruşa sattığımız yumurtanın hiçbir farkı yok, tamamıyla aynı" değerlendirmesini yaptı.

SAHTE YUMURTAYA DİKKAT

Sektörde fırsatçılar olduğuna dikkat çeken Afyon, "Birtakım insanlar, çiftlik yumurtalarını alıp 'köy yumurtası' adı altında satıyor. İşletmelerden B sınıfına ayrılmış, kirli yumurtaları alıp 'köy yumurtası' adı altında fahiş fiyata satmaları, vatandaşımızı aldatmaktır" şeklinde konuştu. Afyon, "Çiftlikte üretilen yumurtaları alıp, allayıp pullayıp 'köy yumurtası' algısıyla pazarda 1 TL'ye sunmaları bizi üzüyor" diye konuştu. Afyon, gerçek organik yumurta yemek isteyen vatandaşların sertifikaya dikkat etmesi gerektiğini de vurguladı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş