Karantinadaki oğlu ve gelininin ziyaretine gidemediği adam ölü bulundu
|20 Ekim 2020 07:55
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Olay, akşam saatlerinde Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 4 katlı evin birinci katında oturan babası Muhsin Tınaz'dan (60) 4 gündür haber alamayan ve korona virüs testi pozitif çıktığı için evinde karantinada bulunan K.T. ve eşi E.T., durumu kayınpederi Hasan Kurnaz'a bildirdi. Eve gelen Hasan Kurnaz, kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de kapıyı açamayınca Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye erlerinin kapıyı kırması sonucu daireye giren polis ekipleri, yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştılar.
Hasan Kurnaz, "Benim dünürüm, damadımın babası. 3-4 gündür haber alınamıyordu. Damadım karantinada olduğu için gelemedi. Kızım da karantinada olduğu için gelemedi. İkisi beraber geliyorlardı arada bakıyorlardı. Arkadaşına telefon etmiş babam telefonu açmıyor diye. Geldik durum vahim" dedi.
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