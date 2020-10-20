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İstediği yerde inemedi, seyir halindeki otobüsün frenine bastı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otobüste durak harici inmek isteyen vatandaş, şoförle tartıştıktan sonra otobüsü frenine basarak durdurdu.
 20 Ekim 2020 07:33
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İstediği yerde inemedi, seyir halindeki otobüsün frenine bastı

Şoför durak harici yolcu indirmenin yasak olduğunu söyledi.

Bunun üzerine eşinin hamile olduğunu söyleyen şahıs öfkelenerek, şoförün yanına gidip tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından deliye dönen şahıs, inemeyeceğini anlayınca ayağını şoför mahalline uzatarak seyir halindeki otobüsün frenine bastı.

Öfkeli vatandaş bu hareketiyle hem kendi hem de otobüsteki diğer yolcuların hayatını tehlikeye attı.

Şoför ile şahıs arasındaki tartışma, otobüs durduktan sonra da bir süre devam etti.

Şoförün şikayet edeceğini söylemesi üzerine yolcunun 'Ara polisi gelsin' diye bağırması ise dikkat çekti.

Tartışmanın devam etmesi üzerine şoför Mustafa Pak, polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi.

"Can güvenliğimiz yok resmen"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan otobüs şoförü Mustafa Pak, "Arapçeşme dönüşünde bir yolcu eşiyle birlikte bindi. Bana durak harici indirmemi söyledi. Bende durak harici indiremeyeceğimi söyledim. Yasak olduğunu söylememe rağmen yerinden kalkarak otobüsün içinde seyir halindeyken gelip burada, sürüş esnasında ayağımın üzerine basarak, fren pedalına ani basınç sağlattırdı. Araç güvenliğini, sürüş güvenliğini, yolcuların hayatını tehlikeye atacak şekilde ve arkadaki araçların durmasına yol açacak şekilde aniden durmamı sağladı. Ben bunu yapmaması gerektiğini, bunun yanlış olduğu konusunda uyarmama rağmen bana çeşitli ithamlarda bulundu. Benim onu indirmek zorunda, daha önce başka araçlardan indiğini, benim de indirmem gerektiğini söyledi. Ben de izah ettim, 'Yaptığın yanlış, benden uzak dur, yanımdan çekil' gibi uyarılarda bulunarak koltuğumdan kalkmadan bu şekilde yolcuyu uzaklaştırmaya çalıştım. Ama yaklaşık 20 dakika arabayı da gasp ederek, arabayı istop ettirerek, yolcular da içindeyken burada rehin almış bulundu. Polisi de çağırdık, polis de şikayetçi olsam da bir çözüme kavuşamayacağımızı, bir sonuç çıkmayacağını söyledi. Biz bu şartlar altında çalışıyoruz. Can güvenliğimiz yok resmen" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı
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